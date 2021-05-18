​On binlerce kişi Filistin için tek ses​: ​İsrail savaş suçu işliyor

Terör devleti İsrail’in uyguladığı zulüm, hafta sonu ABD’de başta başkent Washington ve New York olmak üzere, birçok büyük kentte düzenlenen gösterilerle protesto edildi. Farklı din ve etnik kökenlere mensup on binlerce Amerikalı, attıkları sloganlarla İsrail’in savaş suçu işlediğini haykırdı ve teröre destek veren Biden yönetimine tepki gösterdi. Göstericilerden Amerikalı Yahudi Laura Whitehorn, özgürlüğün herkes için olduğunu vurgulayarak, “İnsan hakları, ırkçı bir devlet yaratıp bazı insanları kendi topraklarından ve evlerinden çıkarmak ve sonra da direnirlerse onları suçlamak değildir. İsrail savaş suçları işliyor ve ABD de bu suçlara tamamıyla ortak” ifadelerini kullandı. Kendisinin de aslen Yahudi olduğunu vurgulayan Whitehorn, “Önceden uluslararası toplum siyonizmin ırkçılık olduğunu kabul ederdi fakat ABD bunu tersine çevirmek için tüm gücünü kullandı” dedi.

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Uzun yıllardır ABD’deki davalarda siyahileri temsil eden siyahi insan hakları avukatı Roger Wareham, ülkedeki siyahilerin mazlum Filistinlilerin özgürlük mücadelesine yakınlık ve sempati duyduğunu belirterek, “Filistin halkına şu anda olanlar, ABD’de siyahilere olan şeydir, sadece farklı formatlarda etnik temizlik ve soykırımla karşılaştık” yorumunu yaptı. Filistinlilerin mücadelesini bu yönüyle kendi mücadeleleri gibi gördüklerini belirten Wareham, hislerini “Bu suçtur ve ABD de İsrail’in Filistin’i işgalini destekliyor. 1948’den bu yana ABD’nin ırkçı bir devlet olan İsrail’e gönderdiği destek 146 milyar doları geçti ki bunlar bizim vergilerimiz. ABD’nin İsrail’i desteklemesine karşıyız. İsrail Uluslararası Ceza Mahkemesi önüne getirilmeli” şeklinde ifade etti.

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Öte yandan protesto gösterilerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye’ye sevgi mesajları da paylaşıldı. Filistin asıllı Amerikalı Ahmed Halil, Siyonizm’in her gün savaş suçu işlediğini, İsrail’in kadın ve çocukları öldürmesinin kesinlikle kabul edilemeyeceğini vurguladı. Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı çok sevdiğini ifade eden Halil, Türk halkına şu mesajı gönderdi:

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