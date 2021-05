On binlerce kişi Filistin için tek ses: İsrail savaş suçu işliyor Terör devleti İsrail’in uyguladığı zulüm, hafta sonu ABD’de başta başkent Washington ve New York olmak üzere, birçok büyük kentte düzenlenen gösterilerle protesto edildi. Farklı din ve etnik kökenlere mensup on binlerce Amerikalı, attıkları sloganlarla İsrail’in savaş suçu işlediğini haykırdı ve teröre destek veren Biden yönetimine tepki gösterdi.

18 Mayıs 2021