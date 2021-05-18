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ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden'a sert tepki:  Kanlı elleriyle tarih yazıyor

Türkiye’nin 84 milyon hep birlikte Kudüs nöbetini devam ettireceğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’deki katliamlarından hemen önce İsrail’e silah veren ABD’ye sert sözlerle tepki gösterdi. Erdoğan, "Sayın Biden, sözde Ermeni soykırımında Ermenilerin yanında yer aldı. Şimdi de Gazze’ye saldıran ve yüzlerce insanın şehit olduğu bu olayda ne yazık ki siz kanlı ellerinizle bir tarih yazıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Bidena sert tepki: ​Kanlı elleriyle tarih yazıyor
Joe Biden

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda ABD Başkanı Joe Biden’ın, İsrail’e silah satışına onay verdiğini anımsattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

  • “O da bakıyoruz ki çok çok önemli 850 bin silah onayı. Lafa geldiğinde silahsızlanma, şu, bu, vesaire bunları konuşuyorlar. Sayın Biden, sözde Ermeni soykırımında Ermenilerin yanında yer aldı. Şimdi de ciddi manada orantısız bir şekilde Gazze’ye saldıran ve yüz binlerce insanın şehadetine vesile olan bu olayda da ne yazık ki siz kanlı ellerinizle bir tarih yazıyorsunuz. Bunu söylemeye bizleri mecbur ettiniz. Çünkü biz bu konularda çok daha fazla duramayız, durmayacağız. Bugün de tekrar hatırlatıyorum, 84 milyon hep birlikte Kudüs nöbetimizi devam ettiriyoruz, devam ettireceğiz.”

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Soykırımın faturası Müslümanlara kesiliyor

“Şu anda buradan Avrupa’ya sesleniyorum, yeri geldiği zaman dost olarak bize hitap edenlere sesleniyorum. Şu anda onlara bir şeyi hatırlatıyorum.” ifadelerini kullanan Erdoğan, şöyle devam etti: Başbakanlık binasına İsrail bayrağı çeken Avusturya devletini telin ediyorum, böyle bir resmi makama bir terör devletinin bayrağını çekmek terörle izdüşümü bir hayat yaşamak demektir. Avusturya devleti herhalde soykırıma tabi tuttukları Yahudilerin faturasını Müslümanlara ödetmeye çalışıyor. Aynı şekilde İsrail’in Kudüs’te ve Gazze’de yaptıklarına destek veren diğer ülkeler de çocuk katillerinin günahlarına ortak olmak suretiyle tarihe ve insanlığa karşı işledikleri bu suçun karasıyla anılacaklardır.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işgalci İsrail'e sert tepki: Bunlar yavruları öldürecek kadar katiller
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. İsrail'in Gazze'ye yönelik alçakça saldırılarına sert tepki gösteren Erdoğan, 'Filistinli çocukların bombalarla ölmesi ile ilgilenmeyenler, İsrailli çocukların füze seslerinden korkması karşısında dehşete kapılabilmektedir. Halbuki çocuklar öldürülürken değil, uyutulurken sessiz kalınmalıdır. Bunlar yavruları öldürecek kadar katiller. Kadınları yerlerde süründürerek öldürecek, yaşlı insanları öldürecek kadar katil. Bunların eşi benzeri yok. Aynı suda beslenenler de bunları destekliyor' dedi.

Kudüs üç din tarafından yönetilsin

  • Papa Fransuva ile bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini hatırlatan Erdoğan, şunları söyledi: Şu teklifi yapıyoruz, Kudüs’ün üç dinin temsilcilerinden oluşan bir komisyon tarafından yönetilmesi, günümüz şartlarında en doğru ve tutarlı yol olacaktır. Aksi takdirde bu kadim şehirde kalıcı barışı sağlamak kolay ve mümkün görünmüyor. İsrail güvenlik güçlerinin bu korumadaki Yahudilerin Mescid-i Aksa’ya yönelik her saldırısı fitili ateşlenen bir bomba etkisi yapmaktadır. Dünya tarihi Kudüs’te ateşlenen bombaların yol açtığı devasa çatışmaların, yıkımların ve oluk oluk akan kanların örnekleriyle doludur. Bu tehdidin önüne geçmenin mevcut durumdaki en hızlı ve etkin yolu Kudüs’ü teklif ettiğimiz şekilde yeni bir yönetim statüsüne kavuşturmaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden'a İsrail tepkisi: Kanlı ellerinizle tarih yazıyorsunuz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden'a İsrail tepkisi: Kanlı ellerinizle tarih yazıyorsunuz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Biden'ın İsrail'e silah satışı onayına sert tepki gösteren Erdoğan, 'Sayın Biden, sözde Ermeni soykırımında Ermenilerin yanında yer aldı. Şimdi de ciddi manada orantısız şekilde Gazze'ye saldıran ve yüz binlerce insanın şehadetine vesile olan bu olayda da ne yazık ki siz kanlı ellerinizle bir tarih yazıyorsunuz.' dedi.

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