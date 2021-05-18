Gördüklerimi anlatamam Gazze’deki ambulans şoförleri yaralıları hastaneye ulaştırmak için hem ölümü göze alıyor hem zamana karşı yarışıyor. Yeni Şafak’ın görüştüğü Feda İfani bu şoförlerden biri. İfani yaşadıklarının etkisinden kurtulamıyor: Gördüğümüz manzaralar öyle dehşete düşürücü ki, anlatamam. Çocuklar, kadınlar hepsi silahsız. Bu gördüklerimize dünya üzerinde hiçbir insan tahammül edemez.

Yasemin Asan 18 Mayıs 2021, 00:00 Son Güncelleme: 18 Mayıs 2021, 02:58 Yeni Şafak