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İsrail yakında UCM’de yargılanır: Uluslararası hukuka göre Filistin bir devlettir

Filistin adına Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (UCM) başvuran Fransız avukat Gilles Devers, UCM savcısının üç ay önce başlattığı soruşturmaya rağmen İsrail’in suç işlemeye devam ettiğini söyledi. Devers, “İsrail’i UCM’de yargılanırken görebilme şansımız çok yüksek” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​İsrail yakında UCM’de yargılanır: Uluslararası hukuka göre Filistin bir devlettir
İsrail, işgal altındaki Filistin topraklarında işlediği savaş suçları dolayısıyla Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde (UCM) yargılanacak.

Fransız avukat Gilles Devers, işgalci güç İsrail’in, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) kararını uygulamak zorunda olduğunu belirtti. Devers, yaklaşık 12 yıldır (UCM’nin) İsrail’in Gazze’de işlediği vahşete karşı soruşturma açması için çalışmalar sürdürdüğünü ifade ederek, “5 Şubat’taki UCM kararında Filistin topraklarında İsrail’in işlediği savaş suçuna yönelik soruşturma başlatıldığı açıklanmıştı. Mahkeme, Filistin’in bir devlet olduğuna ve işgal altındaki Gazze, Batı Şeria ile Doğu Kudüs’te Filistin’in egemenliğine karar verdi” dedi. “Uluslararası hukuka göre Filistin bir devlettir” diyen Devers, “Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin savcısı üç ay önce İsrail’in saldırılarına yönelik başlattığı soruşturmaya rağmen Tel Aviv’in suç işlemeye devam ettiğini söyledi.

Gilles Devers
Gilles Devers

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SORUŞTURMA HIZLANDIRILMALI

  • Soruşturmanın başlamasının Filistin’deki olayların bitmesi anlamına gelmediğini belirten Fransız avukat, “Son yaşanan olayların ardından İsrail’e yönelik soruşturma hızlanmalı. Savcıların şiddeti durdurabilme yetkisi yok. Bu sorunu politikacılar çözmeli” dedi. Fransız avukat Devers, UCM’nin vermiş olduğu kararların uygulandığı gibi, İsrail tarafından da uygulanmak zorunda olduğunu altını çizerek, “Bu bizim sorunumuz değil. Mahkeme statüsü gereği yetkili, yani mahkeme Filistin topraklarında yapılan suçlar ve bu suçları isleyen şahıslar konusunda yetkili. Eğer suçluyu bulursa suçlunun hangi devletten olduğu önemli değil. Ceza ne ise çekilir. İsrail’i UCM’de yargılanırken görebilme şansımız çok yüksek” dedi.

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TANIMAMANIN HUKUKİ DEĞERİ YOK

“UCM’nin soruşturma ve prosedürü bir devlete değil suç işleyen kişilere yönelik. İsrail, UCM’yi tanımış veya tanımamış bunun hiçbir hukuki değeri yok. Bu argümanı sıklıkla duyuyoruz” değerlendirmesini yapan Fransız avukat, “Mahkemenin birçok suçlu hakkında almış olduğu yakalama kararları var. Bazılarının mahkemeyi tanımayan ülkelerin vatandaşı olduğu biliniyor. Bu durum mahkemenin statüsünün esasını oluşturuyor. Zaten İsrail de buna hazırlanıyor. İsrail ordusundaki yüksek rütbeli subayların seyahat etmemeleri sağlanacak. Bu konuda gerekli hazırlıklar yapılıyor. Bu konuyu daha ileriki bir tarihte gerekli incelemeleri ve gelişmeler ile ilgili bilgilendirme yapacağız” dedi.

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3 MART’TA BAŞLADI

  • Lahey merkezli UCM savcısı Fatou Bensouda, 3 Mart’ta Filistin topraklarındaki savaş suçu iddialarının incelenmesi için soruşturma başlattığını duyurmuştu. Savcı Bensouda, söz konusu soruşturmanın “bağımsız, tarafsız ve objektif bir şekilde ve korku ya da iltimas olmaksızın” yürütüleceğini açıklamıştı. Filistin, soruşturma açma kararını da “uzun zamandır bekledikleri bir adım” olarak nitelemişti.

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