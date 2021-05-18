Gazze'de  61’i çocuk 212 şehit

İsrail’in abluka altındaki Gazze’ye yönelik saldırıları bir haftayı geride bırakırken, saldırılarda 212 Filistinlinin hayatını kaybetmesi ve 1400 kişinin yaralanması insani felaketin boyutunu gösteriyor. İsrail saldırıları nedeniyle yaşamını yitiren 212 kişiden 61’ini çocuk, 36’sını kadınlar oluşturuyor.
GAZZE’DE İSRAİL TERÖRÜ
- Saldırılarda bazı ailelerin tüm fertleri yaşamını yitirirken, yaşamsal değerdeki ve simgesel yapıların yıkılması, şehrin genel görünümünü harabeye çevirerek, enkaz ve kül yığını haline getirdi. İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik hava saldırıları nedeniyle su, kanalizasyon ve elektrik şebekesi de ciddi zarar görüyor.
1200 HAVA SALDIRISI YAPILDI
Gazze’deki hükümete bağlı Medya Ofisinden yapılan açıklamaya göre, İsrail uçakları Gazze’ye 1200 hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda evler, konutlar, idari binalar yanı sıra su, kanalizasyon ve elektrik şebekeleri hedef alındı.