Gazze'de  61’i çocuk 212 şehit

Hayat

Şehir hastaneleri 22 milyon kişiye şifa oldu

Şehir hastaneleri, Türkiye’ye nefes oldu. Koronavirüsün Türkiye’de ilk rastlandığı 10 Mart 2020 ile 3 Mayıs 2021 arasında 22 milyon 766 bin 980 bin kişi bu hastanelerde şifa buldu. Muayene sıralamasında Kartal Dr. Lütfi Kırdar, Ankara ve Adana ilk üç sırayı oluşturdu.