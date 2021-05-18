Dünya Bu çığlığı duyun Bizler çocuğuz bombalardan korkuyoruz
ORTADOĞU

Bu çığlığı duyun: Bizler çocuğuz bombalardan korkuyoruz

İsrail’in saldırılarında anne ve babaları şehit düşen Filistinli Attar kardeşler dünyaya seslendi. Küçük kardeşler, "Artık birileri harekete geçsin. Çünkü biz çocuğuz ve bombalamalardan, roketten ve ölümden korkuyoruz." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Bu çığlığı duyun​: Bizler çocuğuz bombalardan korkuyoruz
Saleema el-Attar İsrail bombardımanına uykuda yakalandıklarını ifade etti.

İsrail’in Gazze’ye yönelik hava harekatında anne ve babasını kaybeden Attar kardeşlerinin yaptığı çağrı yürekleri dağladı. İsrail’in Gazze şeridinin kuzeyindeki Beit Lahia kasabasına yaptığı saldırıda evini, anne ve babasını kaybeden Al-Attar, 9 kardeşiyle birlikte UNRWA okulunda yaşama tutunmaya çalıştığını ifade etti.

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ÖLÜMDEN KAÇMAK İÇİN OKULLARA GELDİK

  • “İsrail bombardımanından korktuğumuz için okullara yerleştirildik. Bu yüzden savaş ve ölümden kaçmak için okullara geldik” diyen Al-Attar “Buradaki durum iyi değil, çünkü banyo yok, yer kirli ve ne yiyeceğimiz ne de içecek suyumuz var. Buraya yalnız gelen 10 çocuğuz ve yanımızda sadece bazı eşyalar getirdik. Dünyaya sesleniyoruz. Artık birileri harekete geçsin. Çünkü biz çocuğuz ve bombalamalardan, roketten ve ölümden korkuyoruz” dedi.

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KIYAFETLERİMİZ BİLE BİZE AİT DEĞİL

Saleema el-Attar ise İsrail bombardımanına uykuda yakalandıklarını ifade ederek, “Evimizdeydik, bombalamanın yoğunluğundan dolayı pencereler başımıza çarpıyordu, bu yüzden yanımıza hiçbir şey almadan kaçtık. İsrailliler evlerimizi yıktığı için okullara başvurduk. Yanımıza hiçbir şey almadık. Kıyafetlerimiz bile bize ait değil. Çıplak ayakla ölümden kaçtık” dedi. UNRWA yetkilileri ise, Filistin-İsrail arasında devam eden çatışmalar sırasında yerlerinden edilmiş insanlara okullarını açtıklarını söyledi.

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