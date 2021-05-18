Dünya Medyaya saldırıya bağımsız soruşturma talebi
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Medyaya saldırıya bağımsız soruşturma talebi

Gazze’de Amerikan haber ajansı The Associated Press (AP), Katar merkezli El-Cezire ve diğer bazı medya kuruluşlarının ofislerinin bulunduğu binanın İsrail saldırısıyla hedef alınmasının ardından soruşturma talebi geldi.

Dış Haberler Yeni Şafak
Medyaya saldırıya bağımsız soruşturma talebi ​
Medyayı hedef alan saldırıların ardından yoğun baskı altında kalan İsrail, binanın Hamas tarafından kullanıldığını iddia etmiş ama herhangi bir kanıt sunamamıştı.

Gazze’de Amerikan haber ajansı The Associated Press (AP), Katar merkezli El-Cezire ve diğer bazı medya kuruluşlarının ofislerinin bulunduğu binanın İsrail saldırısıyla hedef alınmasının ardından soruşturma talebi geldi. AP’nin Genel Yayın Yönetmeni Sally Buzbee, yaptığı açıklamada, hafta sonu İsrail’in uluslararası medyanın kullandığı ofislerin bulunduğu Al-Jalaa binasını hedef alan saldırısının bağımsız bir soruşturmanın konusu olması gerektiğini belirtti.

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  • Sally Buzbee’nin çağrısı dışında Sınır Tanımayan Gazeteciler kuruluşu da Uluslararası Ceza Mahkemesi’nden medyayı hedef alan saldırıya ilişkin soruşturma açma çağrısında bulundu. Medyayı hedef alan saldırıların ardından yoğun baskı altında kalan İsrail, binanın Hamas tarafından kullanıldığını iddia etmiş ama herhangi bir kanıt sunamamıştı. Öte yandan Danimarka’nın başkenti Kopenhag’ta katıldığı bir basın toplantısında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail ordusunun vurduğu basın kuruluşlarına ait binada, Hamas’ın faaliyet gösterdiğine dair herhangi bir kanıt görmediğini söyleyerek, İsrail’in iddialarını yalanladı.

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