Medyaya saldırıya bağımsız soruşturma talebi ​

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Kandil’i çökerteceğiz

Millet Kütüphanesi’nde gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, soruları yanıtladı. Gara’daki katliamın emrini veren terörist elebaşı Sofi Nurettin’in öldürüldüğünü hatırlatan Erdoğan “Bunlar devam edecek. Hedefimiz şu anda Kandil. Kandil’i de çökertmemiz lazım” dedi. Erdoğan, FETÖ’nün önemli bir isminin yakalandığı haberini de "Şu anda elimizde. FETÖ’den kimi yakaladık, hesaba çektik, ne durumda, onunda açıklamasını yapacağız." sözleriyle duyurdu. Erdoğan, kendisini Netanyahu’ya benzeten Akşener’e ise sert tepki gösterdi: Beni Netanyahu ile aynı kefeye koyacak kadar ahlaksızlaşan bir siyasetçi var. O, Filistin’in haritadaki yerini bilmeyecek kadar zavallıdır.