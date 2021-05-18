Dünya Dünya Sağlık Örgütünden Filistin açıklaması Durum endişe verici
ORTADOĞU

Dünya Sağlık Örgütü'nden Filistin açıklaması: Durum endişe verici

Filistin’deki sağlık durumunun endişe verici olduğunu açıklayan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, son zamanlarda tırmanan çatışmalarda sağlık çalışanları ve sağlık tesislerini içeren düzinelerce olayın da meydana geldiğine dikkat çekerek, bu durumun kontrol edilemez bir güvenliği ve insani krizi açığa çıkarabileceği konusunda uyardı.

Haber Merkezi İHA
Dünya Sağlık Örgütünden Filistin açıklaması: Durum endişe verici
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 200’e ulaştığını açıkladı.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus düzenlediği basın toplantısında, Filistin’deki sağlık durumunun endişe verici olduğunu belirtti.

Ghebreyesus, "Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres işgal altındaki Filistin topraklarındaki ve İsrail’deki durumun kontrol edilemez bir güvenliği ve insani krizi açığa çıkarabileceği konusunda uyardı.

Sağlık durumu da son derece endişe vericidir. Son zamanlarda tırmanan çatışmalarda sağlık çalışanları ve sağlık tesislerini içeren düzinelerce olay meydana geldi" dedi.

İşgalci İsrail sağlık çalışanları ve sağlık tesislerine de saldırılar düzenliyor.
İşgalci İsrail sağlık çalışanları ve sağlık tesislerine de saldırılar düzenliyor.

“Sağlık çalışanlarının ve tesislerinin korunması her koşulda bir zorunluluktur"

Covid-19 testi ve aşılamanın ciddi şekilde etkilendiğini bildiren Ghebreyesus, "Bu, bir bütün olarak dünya için sağlık riskleri meydana getirir. Sağlık çalışanlarının ve sağlık tesislerinin korunması her koşulda bir zorunluluktur" ifadelerini kullandı.

Uluslararası insancıl hukuk normlarına tam olarak saygı gösterilmesi gerektiğini belirten Ghebreyesus, "Özellikle sağlık çalışanları ve altyapı her zaman korunmalıdır. Bütün bu konular için liderlere çağrıda bulunuyorum" dedi.

Israil saldırılarında iki doktor hayatını kaybetti.
Israil saldırılarında iki doktor hayatını kaybetti.

İsrail sağlık altyapısını hedef aldı

Israil saldırılarında iki doktorun hayatını kaybettiğini belirten Gazze’deki Sağlık Bakan Yardımcısı Yusuf Ebu Riş, "İsrail savaş uçakları, sağlık merkezlerini, ambulansları, yetimhaneleri, ibadet alanlarını ve yaralıların tedavisini engellemek amacıyla hastane yollarını hedef aldı" diyerek sağlık altyapısının zarar gördüğünü belirtmişti.

  • Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 200’e, yaralıların sayısının ise bin 305’e yükseldiğini açıklamıştı.

İsrail Gazze Şeridi'nde konutları, güvenlik merkezini ve tarım arazisini vurdu
DÜNYA
İsrail Gazze Şeridi'nde konutları, güvenlik merkezini ve tarım arazisini vurdu

ABD'li Yahudi sivil toplum örgütleri İsrail'e karşı Filistinlilere destek için harekete geçti
DÜNYA
ABD'li Yahudi sivil toplum örgütleri İsrail'e karşı Filistinlilere destek için harekete geçti

Biden'dan Netanyahu'ya telefon: Bölgede ateşkes sağlanmalı
DÜNYA
Biden'dan Netanyahu'ya telefon: Bölgede ateşkes sağlanmalı

Macron: Netanyahu'dan basın binasının vurulması konusunda ayrıntılı bilgi istedik
DÜNYA
Macron: Netanyahu'dan basın binasının vurulması konusunda ayrıntılı bilgi istedik
Abone Ol Google News
Göçmen akını

Göçmen akını

​Son 24 saatte yaklaşık 5 bin Faslı İspanya'ya geçti.
İsrailden yeni saldırı

İsrail'den yeni saldırı

Gazze'de konutları, güvenlik merkezini ve tarım arazisini vurdu.
Deprem zannedipkendilerini sokağa attılar

Deprem zannedip
kendilerini sokağa attılar

​Kocaeli'de beş katlı binada çökme tehlikesi.
Durum<br>endişe verici

Durum
endişe verici

​Dünya Sağlık Örgütü'nden Filistin açıklaması.
Büyük operasyonu <br>Erdoğan duyurdu

Büyük operasyonu
Erdoğan duyurdu

​PKK'nın Suriye'deki 1 numarası öldürüldü.
Gördüklerimi anlatamam

Gördüklerimi anlatamam

Gazze'de ambulans şoförlüğü yapan İfani yaşadıklarının etkisinden kurtulamıyor.
Filistin'i koruma planı

Filistin'i koruma planı

​Türkiye, İran, Pakistan, Katar öncülük etsin.
Bu çığlığı duyun

Bu çığlığı duyun

'​Bizler çocuğuz, bombalardan korkuyoruz.'
İsrail savaş suçu işliyor

İsrail savaş suçu işliyor

​On binlerce kişi Filistin için tek ses.
Askeri destek verin

Askeri destek verin

​Müslüman ülkelere Filistin çağrısı.
Kanlı elleriyle tarih yazıyor

Kanlı elleriyle tarih yazıyor

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden'a sert tepki.
İsrail yakında <br>UCM'de yargılanır

İsrail yakında
UCM'de yargılanır

'​Uluslararası hukuka göre Filistin bir devlettir.'
İşgal ordusu <br>durmaksızın saldırıyor

İşgal ordusu
durmaksızın saldırıyor

​Gazze'de 61'i çocuk, 212 Filistinli şehit oldu.
Guinness'e başvuru yapacaklar

Guinness'e başvuru yapacaklar

​CHP'li belediyeye karşı en uzun grev rekoru.
Hala çetelerden medet umuyorlar

Hala çetelerden medet umuyorlar

​Sedat Peker üzerinden siyaset yapan muhalefete eleştiri.
HDP'ye bakanlık vaadi

HDP'ye bakanlık vaadi

​Hangi bakanlıkların pazarlık konusu olduğu merak ediliyor.
4,6 milyar hibe

4,6 milyar hibe

​Cumhurbaşkanı Erdoğan esnafa destek paketini açıkladı.
PKK’nın Suriye’deki 1 numarası öldürüldü: Büyük operasyonu Erdoğan duyurdu
Gündem

PKK’nın Suriye’deki 1 numarası öldürüldü: Büyük operasyonu Erdoğan duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “PKK’nın Suriye genel sorumlusu Sofi Nurettin kod isimli terörist Irak’ın kuzeyinde etkisiz hale getirilmiştir” diyerek MİT ve TSK’nın imza attığı çok önemli bir operasyonu duyurdu. Bugüne kadar askeri kanatta öldürülen en üst düzey terörist olan Sofi Nurettin, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında askerlere yapılan pek çok saldırının sorumlusuydu. Sofi Nurettin son olarak Gara’da 13 vatandaşımızın şehit edilmesi talimatını vermişti.
Hala çetelerden medet umuyorlar
Gündem

Hala çetelerden medet umuyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çete lideri Sedat Peker üzerinden siyaset yapan muhalefeti eleştirdi. Erdoğan, "En büyük üzüntümüz, ülkemizde hala çetelerden medet umacak kadar zavallılaşan, küçülen haysiyet fukarası kişiliklerin olduğunu görmektir. Terör örgütleri gibi suç çeteleri de zehirli bir yılan gibidir. Onlarla aynı çuvala girerseniz daha sonra başınıza geleceklere rıza göstermiş olursunuz. " diye konuştu.
HDP’ye hangi bakanlığıvereceksiniz?
Gündem

HDP’ye hangi bakanlığı vereceksiniz?

2023 cumhurbaşkanlığı seçimleri için HDP’den destek isteyen CHP, bunun karşılığında bakanlık vadetti. Hangi bakanlıkların pazarlık konusu olduğu merak ediliyor. CHP’li Dursun Çiçek’in, “sicili temiz” HDP’lilere 1-2 bakanlık verileceği açıklamasından sonra Gürsel Tekin, “Neden olmasın” diyerek topa girdi. AK Parti Grup Başkanvekili M. Emin Akbaşoğlu, “Hangi bakanlıkları vermeyi düşünüyorlar, bunu da açıkça beyan etsinler. Milli Savunma mı, İçişleri mi?” diye sordu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.