Biden'dan Netanyahu'ya telefon: Bölgede ateşkes sağlanmalı

İşgalci İsrail kuvvetlerinin Filistinli masum sivilleri hedef alan saldırıları gün geçtikçe artıyor.
Son bir haftada Gazze başta olmak üzere düzenlenen saldırılarda 61'i çocuk, 212 kişi şehit oldu.
Birleşmiş Milletler, işgalcilerin saldırıları nedeniyle 38 binden fazla Filistinlinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını açıkladı.
Tüm bu gelişmelere rağmen "İsrail'e karşılıksız destek" vereceğini açıklayan ABD Başkanı Biden, bugün "ateşkes" istediğini İsrail Başkanı Netanyahu'ya bildirdi.
Netanyahu ile telefonda görüşen Biden, bölgede ateşkes sağlanmasını desteklediğini bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'ı sert sözlerle hedef almıştı
Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akşam saatlerinde yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, geride kalan gün, İsrail'e 850 bin silah satışını onaylayan Biden'a sert sözler sarf etmişti.
Erdoğan, konuşmasında "Bu olayda da siz kanlı ellerinizle bir tarih yazıyorsunuz." ifadelerini kullanmıştı.