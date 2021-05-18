Biden'dan Netanyahu'ya telefon: Bölgede ateşkes sağlanmalı

İşgalci İsrail kuvvetlerinin Filistinli masum sivilleri hedef alan saldırıları gün geçtikçe artıyor.

Son bir haftada Gazze başta olmak üzere düzenlenen saldırılarda 61'i çocuk, 212 kişi şehit oldu.

Birleşmiş Milletler, işgalcilerin saldırıları nedeniyle 38 binden fazla Filistinlinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını açıkladı.

Tüm bu gelişmelere rağmen "İsrail'e karşılıksız destek" vereceğini açıklayan ABD Başkanı Biden, bugün "ateşkes" istediğini İsrail Başkanı Netanyahu'ya bildirdi.

Netanyahu ile telefonda görüşen Biden, bölgede ateşkes sağlanmasını desteklediğini bildirdi.

DÜNYA Biden'dan Netanyahu'nun katliamlarına destek: ABD İsrail'e 735 milyon dolarlık silah satışına onay verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'ı sert sözlerle hedef almıştı

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akşam saatlerinde yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, geride kalan gün, İsrail'e 850 bin silah satışını onaylayan Biden'a sert sözler sarf etmişti.

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Erdoğan, konuşmasında "Bu olayda da siz kanlı ellerinizle bir tarih yazıyorsunuz." ifadelerini kullanmıştı.

OYNAT 01:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden'a İsrail tepkisi: Kanlı ellerinizle tarih yazıyorsunuz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Biden'ın İsrail'e silah satışı onayına sert tepki gösteren Erdoğan, 'Sayın Biden, sözde Ermeni soykırımında Ermenilerin yanında yer aldı. Şimdi de ciddi manada orantısız şekilde Gazze'ye saldıran ve yüz binlerce insanın şehadetine vesile olan bu olayda da ne yazık ki siz kanlı ellerinizle bir tarih yazıyorsunuz.' dedi. BiP'te paylaş

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