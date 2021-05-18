Dünya Bidendan Netanyahuya telefon Bölgede ateşkes sağlanmalı
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Biden'dan Netanyahu'ya telefon: Bölgede ateşkes sağlanmalı

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesinde, bölgede ateşkes sağlanmasını desteklediğini bildirdi. Ateşkes talep eden Biden, geride kalan gün İsrail'e 850 bin silahın satışını onaylamıştı.

Haber Merkezi AA
Bidendan Netanyahuya telefon: Bölgede ateşkes sağlanmalı
Arşiv

İşgalci İsrail kuvvetlerinin Filistinli masum sivilleri hedef alan saldırıları gün geçtikçe artıyor.

Son bir haftada Gazze başta olmak üzere düzenlenen saldırılarda 61'i çocuk, 212 kişi şehit oldu.

Birleşmiş Milletler, işgalcilerin saldırıları nedeniyle 38 binden fazla Filistinlinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını açıkladı.

Tüm bu gelişmelere rağmen "İsrail'e karşılıksız destek" vereceğini açıklayan ABD Başkanı Biden, bugün "ateşkes" istediğini İsrail Başkanı Netanyahu'ya bildirdi.

Netanyahu ile telefonda görüşen Biden, bölgede ateşkes sağlanmasını desteklediğini bildirdi.

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Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akşam saatlerinde yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, geride kalan gün, İsrail'e 850 bin silah satışını onaylayan Biden'a sert sözler sarf etmişti.

Erdoğan, konuşmasında "Bu olayda da siz kanlı ellerinizle bir tarih yazıyorsunuz." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden'a İsrail tepkisi: Kanlı ellerinizle tarih yazıyorsunuz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden'a İsrail tepkisi: Kanlı ellerinizle tarih yazıyorsunuz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Biden'ın İsrail'e silah satışı onayına sert tepki gösteren Erdoğan, 'Sayın Biden, sözde Ermeni soykırımında Ermenilerin yanında yer aldı. Şimdi de ciddi manada orantısız şekilde Gazze'ye saldıran ve yüz binlerce insanın şehadetine vesile olan bu olayda da ne yazık ki siz kanlı ellerinizle bir tarih yazıyorsunuz.' dedi.

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