Dünya Macron Netanyahudan basın binasının vurulması konusunda ayrıntılı bilgi istedik
AVRUPA

Macron: Netanyahu'dan basın binasının vurulması konusunda ayrıntılı bilgi istedik

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, işgalci İsrail kuvvetlerinin geçtiğimiz günlerde vurarak yerle bir ettiği uluslararası medya kuruluşlarının yer aldığı binaya ilişkin Binyamin Netanyahu'dan ayrıntılı bilgi istediklerini duyurdu.

Haber Merkezi AA
Macron: Netanyahudan basın binasının vurulması konusunda ayrıntılı bilgi istedik
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İşgalci İsrail'e savaş uçakları, 15 Mayıs'ta Gazze'de, içinde Associated Press (AP) ve El-Cezire'nin ofislerinin de bulunduğu 13 katlı binayı vurarak yerle bir etmişti.

Konuya ilişkin bugün katıldığı bir konferansta kendisine sorulan soruya yanıt veren Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Gazetecilerin güvenliğini sağlamak önemli bir sorumluluk" ifadelerini kullandı.

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"İsrail'den cevap bekliyoruz"

Macron, talimatı üzerine bölgedeki büyükelçisinin gerekli işlemleri başlattığını, bu saldırının şartları ve hedefleri konusunda İsrail'den cevap beklediklerini söyledi.

Macron, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yapacağı bir sonraki görüşmede bu konuyu ele alacağını kaydetti.

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Terör devleti İsrail Gazze'de uluslararası televizyonların da bulunduğu 13 katlı binayı yerle bir etti

İşgalci İsrail güçleri içerisinde medya kuruluşlarının da bulunduğu binayı yerle bir etti
OYNAT 00:26
İşgalci İsrail güçleri içerisinde medya kuruluşlarının da bulunduğu binayı yerle bir etti
İşgalci İsrail, Gazze'de, Associated Press ve El Cezire gibi uluslararası basın kuruluşlarının ofislerinin de bulunduğu binayı yerle bir etti. O anlar saniye saniye kaydedildi.
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