Macron: Netanyahu'dan basın binasının vurulması konusunda ayrıntılı bilgi istedik

İşgalci İsrail'e savaş uçakları, 15 Mayıs'ta Gazze'de, içinde Associated Press (AP) ve El-Cezire'nin ofislerinin de bulunduğu 13 katlı binayı vurarak yerle bir etmişti.
Konuya ilişkin bugün katıldığı bir konferansta kendisine sorulan soruya yanıt veren Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Gazetecilerin güvenliğini sağlamak önemli bir sorumluluk" ifadelerini kullandı.
"İsrail'den cevap bekliyoruz"
Macron, talimatı üzerine bölgedeki büyükelçisinin gerekli işlemleri başlattığını, bu saldırının şartları ve hedefleri konusunda İsrail'den cevap beklediklerini söyledi.
Macron, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yapacağı bir sonraki görüşmede bu konuyu ele alacağını kaydetti.