Dünya Hamastan Fas-İsrail anlaşması yorumu Büyük hayal kırıklığına uğradık
ORTADOĞU

İsrail'le normalleşen Arap ülkeleri: Fas İsrail'le normalleşti mi?

Hamas'tan Fas-İsrail anlaşması yorumu: Büyük hayal kırıklığına uğradık

Hamas, Fas ile İsrail arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasını kınayarak, Filistin davası için bunun bir "hayal kırıklığı" olduğunu belirtti. Kınanan bu adımın Fas halkının Filistin davasını destekleyen ilkeli tutumunu yansıtmadığını belirten Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk, "Onurlu tarihi bir tutum sergilemesini umduğumuz Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani'nin anlaşmayı imzalamasıyla büyük hayal kırıklığına uğradık" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Fas ile İsrail, dün akşam diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında 4 anlaşma imzalamıştı.
Fas ile İsrail, dün akşam diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında 4 anlaşma imzalamıştı.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Fas, ABD ve Siyonist oluşum arasında üçlü anlaşma imzalanmasını kesinlikle reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrailli heyet ilk resmi ziyaret için Fas'a gitti
DÜNYA
İsrailli heyet ilk resmi ziyaret için Fas'a gitti

Fas halkının ilkeli tutumunu yansıtmıyor

Kınanan bu adımın Fas halkının Filistin davasını destekleyen ilkeli tutumunu yansıtmadığını belirten Ebu Merzuk, şunları kaydetti:

  • "Onurlu tarihi bir tutum sergilemesini umduğumuz Fas Başbakanı (Adalet ve Kalkınma Partisi lideri) Sadeddin el-Osmani'nin anlaşmayı imzalamasıyla büyük hayal kırıklığına uğradık."

İsrail’le normalleşen 4. ülke Fas oldu
DÜNYA
İsrail’le normalleşen 4. ülke Fas oldu

Hayal kırıklığı

Hamas yetkililerinden Sami Ebu Zuhri de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bu anlaşmanın Filistin halkı ve davası açısından büyük bir hayal kırıklığı olduğunu belirtti.

Bu hata düzeltilmeli

  • "Osmani'nin anlaşmayı imzalamasından duyduğumuz memnuniyetsizliği ifade ediyor ve bunu Adalet ve Kalkınma Partisi için büyük bir başarısızlık olarak görüyoruz." ifadelerini kullanan Ebu Zuhri, Fas'ın konumunu ve partinin tarihini korumak için "bu hatanın düzeltilmesi" çağrısında bulundu.

Trump duyurdu: Fas ve İsrail tam diplomatik ilişki kurmak için anlaşmaya vardı
DÜNYA
Trump duyurdu: Fas ve İsrail tam diplomatik ilişki kurmak için anlaşmaya vardı

Fas ile İsrail, dün akşam diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında 4 anlaşma imzalamıştı. Fas Kralı 6. Muhammed, 10 Aralık'ta yaptığı açıklamayla İsrail ile resmi ikili temasların ve diplomatik ilişkilerin "mümkün olan en kısa sürede" yeniden başlayacağını duyurmuştu.

Abone Ol Google News
47 bin liralık halay

47 bin liralık halay

​Damat ve 14 arkadaşı kuralları hiçe sayınca cezayı yedi.
Kadıköyde erken gol

Kadıköy'de erken gol

Kritik mücadelenin canlı anlatımını takip etmek için tıklayın.
Limandan ayrıldı

Limandan ayrıldı

​Ataman ve Cengizhan da eşlik etti.
Poşetlere zam gelecek mi?

Poşetlere zam gelecek mi?

​Plastik poşetlerin 2021 yılındaki fiyatı belli oldu.
14 kardeşten bir tek o sağ kalmıştı

14 kardeşten bir tek o sağ kalmıştı

​Koronavirüsten ölen doktorun ardından dram çıktı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan 522 deprem konutu temel atma törenine video-konferansla katıldı.

​6 milyar dolarlık keşfin ilginç hikayesi..
Bir buçuk milyon kişi 'havadan' öldü

Bir buçuk milyon kişi 'havadan' öldü

​Hindistan'da 'kirlilik' katliam boyutuna ulaştı.
Yusufeli'nde son 13 metre

Yusufeli'nde son 13 metre

​Dev iş makineleri vinçle havadan taşınıyor.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencilere müjdeyi verdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.