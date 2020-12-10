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Dünya Trump duyurdu Fas ve İsrail tam diplomatik ilişki kurmak için anlaşmaya vardı
AMERİKA

Trump duyurdu: Fas ve İsrail tam diplomatik ilişki kurmak için anlaşmaya vardı

Trump duyurdu: Fas ve İsrail tam diplomatik ilişki kurmak için anlaşmaya vardı

ABD Başkanı Trump, Fas ve İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını duyurdu. Trump ayrıca Batı Sahra'da Fas'ın hakimiyetini tanıdıklarına dair bir bildirge imzaladığını da bildirdi.

Haber Merkezi AA
Donald Trump
Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, Fas ve İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını ve Batı Sahra'da Fas'ın hakimiyetini tanıdıklarına dair bir bildirge imzaladığını duyurdu.

  • Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün, Batı Sahra üzerinde Fas'ın hakimiyetini tanıdığımız bir bildiri imzaladım. Fas'ın ciddi, güvenilir ve gerçekçi özerklik teklifi, kalıcı barış ve refah için tek ve kalıcı çözümdür." ifadesini kullandı.

Fas'ın 1777'de ABD'yi tanıdığını anımsatan Trump, bu nedenle de kendilerinin Batı Sahra üzerinde Fas'ın hakimiyetini tanıdıklarını kaydetti.

Trump, bugün başka bir "tarihi adım" attıklarını da belirterek, "İki muhteşem dostumuz İsrail ve Fas Krallığı, tam diplomatik ilişki kurulması için anlaşmaya vardı. Bu Orta Doğu'da barış için büyük bir atılım." değerlendirmesinde bulundu.

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