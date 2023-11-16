İsrailli askeri uzman 'İsrail ordusu endişeli' deyip anlattı: Gazze'de kontrolü ele geçiremediler

İşgalci İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik insanlık dışı soykırıma tepkiler çığ gibi büyürken, İsrailli askeri uzman Amos Harel, Hamas ile ilgili bomba bir itirafta bulundu. Harel, "Hamas sıkıntılı bir durumda ancak çöküşten çok uzak" ifadelerini kullandı. Öte yandan Hamal, "Savaşta zafer, bir tarafın ya teslim olması ya da sistemlerinin çökmesi nedeniyle faaliyetlerini durdurması sonucu elde edilir ve Hamas halihazırda bundan son derece uzak görünüyor" dedi.