İsrailli askeri uzman 'İsrail ordusu endişeli' deyip anlattı: Gazze'de kontrolü ele geçiremediler

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"İsrail ordusu potansiyel tehditlerden endişe duyuyor"
"Ordu tünellere yoğunlaştı"
ABD Başkanı Joe Biden'ın uzun vadede, Hamas hükümetinin Gazze'den uzaklaştırılması ile Filistin yönetimi ve İsrail arasında diplomatik bir anlaşmaya varma çabalarının yeniden başlaması arasında bağ kurduğunu aktaran Harel, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu adıma sadece inanmakla kalmayıp hızlı bir ateşkes ve Filistin Yönetimi ile müzakerelerin yeniden başlatılmasını kabul etmesi halinde, hükümetin aşırı sağ kanadının koalisyonu içeriden parçalayabileceğinden endişe ettiğini paylaştı.