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İsrailli askeri uzman 'İsrail ordusu endişeli' deyip anlattı: Gazze'de kontrolü ele geçiremediler

İsrailli askeri uzman Amos Harel, İsrail ordusunun henüz Gazze'de kontrolü ele geçiremediğini belirtti. Kış aylarının gelmesiyle İsrail'in işinin çok daha zorlaştığını belirten Harel, "Komutanlar, başta tanksavar füzeleri ve patlayıcı yerleştirilmiş evler olmak üzere bir dizi potansiyel tehditten endişe duyuyor." dedi.

18:13 - 16/11/2023 Perşembe
AA
Foto: Arşiv

Foto: Arşiv

Amos Harel, İsrail gazetesi Haaretz'de konuyla ilgili bir makale kaleme aldı. Hamas'ın Gazze kentinin kontrolünü kaybetmiş olabileceğini ancak İsrail ordusunun da hala burada kontrolü ele geçiremediğini yazan Harel,
"Savaştan daha sinir bozucu bir şey varsa o da kış savaşıdır."
ifadesini kullandı.

"İsrail ordusu potansiyel tehditlerden endişe duyuyor"

Ordunun karşılaştığı zorlukların hava şartlarıyla sınırlı olmadığını, karada geçen 2 buçuk haftadan sonra askerlerin çeşitli zorluklarla karşılaşabileceğini anlatan Harel, "
Komutanlar, başta tanksavar füzeleri ve patlayıcı yerleştirilmiş evler olmak üzere bir dizi potansiyel tehditten endişe duyuyor."
değerlendirmesinde bulundu.

"Ordu tünellere yoğunlaştı"

Nüfusun yoğun olduğu şehir merkezinde, çok katlı binalardan ateş edilme ihtimaline karşı da
"korunmaya ihtiyaç olduğunu"
savunan İsrailli uzman, ordunun tünellere yoğunlaştığını belirtti.
Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya Sinvar'ın esir değişimi konusu dahil hala "karar komutasında" olduğunu kaydeden Harel,
"İsrail kaynakları, Sinvar'ı, Filistin tarafında esir takası anlaşmasına varılıp varılmayacağına karar verecek tek kişi olarak tanımlıyor."
notunu düştü.

ABD Başkanı Joe Biden'ın uzun vadede, Hamas hükümetinin Gazze'den uzaklaştırılması ile Filistin yönetimi ve İsrail arasında diplomatik bir anlaşmaya varma çabalarının yeniden başlaması arasında bağ kurduğunu aktaran Harel, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu adıma sadece inanmakla kalmayıp hızlı bir ateşkes ve Filistin Yönetimi ile müzakerelerin yeniden başlatılmasını kabul etmesi halinde, hükümetin aşırı sağ kanadının koalisyonu içeriden parçalayabileceğinden endişe ettiğini paylaştı.



#İsrail
#Filistin
#Gazze
#Amos Harel
33 dakika önce
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