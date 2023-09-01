Biden'ın danışmanı: İsrail-Lübnan kara sınırını çizime vakti geldi

ABD Başkanı Joe Biden'ın Enerji ve Altyapıdan Sorumlu Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein, Lübnan'a gerçekleştirdiği iki günlük ziyaretin sonunda ülkeden ayrılmadan önce Beyrut Uluslararası Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.





ABD arabulucuğunda İsrail ile Lübnan arasında Ekim 2022'de yapılan deniz sınırı çizimi anlaşması sonucu Lübnan'ın kendi kara sularındaki gaz sahalarında sondaj çalışmalarına başlamasının önemine işaret eden Hochstein, "Sondaj gemisinin 24 Ağustos'ta ulaşması Lübnan hükümetinin pragmatik kararlarının ülke için nasıl olumlu neticeler verdiğinin bir göstergesidir. Geminin ulaşması sadece bir başlangıç." ifadelerini kullandı.





Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) denetiminde yer alan Lübnan ve İsrail arasındaki kara sınırı üzerindeki tartışmalar ve gerginliklere dikkati çeken Hochstein, "Sondaj ve gaz çıkarma işlemleri başladıktan sonra, deniz sınırı çizimi kapsamında imzalanan anlaşmanın çerçevesinin gözden geçirilmesi ve aynı zamanda kara sınırı üzerinde çalışılmasının vaktinin geldiğini düşünüyorum." dedi.





Kara sınırının anlaşması konusunda Lübnan hükümetinin sunduklarını ele almak ve görüşünü dinlemek için ülkeye geldiğini belirten Hochstein, "Güneye gidip Mavi Hat (UNIFIL denetimindeki sınır) ve çevresini yerinde görme fırsatım oldu." diye konuştu.





Hochstein, değerlendirme yapabilmek için Lübnan'dan sonra bu sefer İsrail tarafının görüşlerini dinleyeceğini, ABD'nin her zaman barış ve istikrar siyasetini desteklediğini, bunun kesinlikle Lübnan'ın menfaatine olduğunu söyledi.





- İsrail'in sınır üzerindeki işgalleri





İsrail ordusu, 1967'de Suriye ile girdiği savaşta Golan Tepeleri ve ardından Lübnan'ın kendisine ait olduğunu vurguladığı Kefr Şuba Tepeleri, Şebaa Çiftlikleri ile Gacar köyünün bir kısmını işgal etmişti.





Lübnan Dışişleri Bakanlığı, 4 Temmuz'da yaptığı açıklamada, İsrail'in Gacar köyünün kuzeyine girişleri yasakladığını, böylece Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararını açık şekilde ihlal ederek işgal bölgesini genişletmek istediği uyarısında bulunmuştu.





Hizbullah da 7 Temmuz'da, İsrail'in Lübnan sınırındaki Gacar köyünün tamamını işgal ederek etrafına duvar ördüğünü bildirmişti.





Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, 10 Temmuz'da yaptığı açıklamada, İsrail'in köyden çekilmesi gerektiğini yinelemiş; 11 Temmuz'da ise Lübnan, köyü tamamen işgal etmesi nedeniyle İsrail'i Birleşmiş Milletlere şikayet etmişti.





Lübnan ordusunda görevli Tuğgeneral Munir Şehadi, İsrail ile ülkesi arasındaki Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü (UNIFIL) denetiminde yer alan "Mavi Hat" üzerinde 13 tartışmalı bölgenin bulunduğunu söylemişti.





Şehadi, Mavi Hat'ın iki ülke arasındaki resmi kara sınırı olmadığını da ifade etmişti.















