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İsrailli askeri uzman 'Netanyahu'nun yalanlarını' anlattı: Ordu Hamas'ı ortadan kaldıramayacağını biliyor

İsrailli askeri uzman Amos Harel, işgalci İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi’nde durumun, "Başbakan Binyamin Netanyahu’unun çizdiği tablodan daha karmaşık" olduğunu ifade etti. Bebek katili Netanyahu'nun 'olağanüstü başarı' ifadelerinin gerçekçi olmadığını vurgulayan Harel, üst düzey İsrailli askerlerin, Netanyahu'nun aksine 'Hamas’ı ortadan kaldırma ihtimalinden bahsetmediklerini' aktardı. Harel, "Hamas'ın askeri ve örgütsel gücü tamamen yok edilemez" görüşünü savundu.

18:24 - 8/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 18:30 - 8/11/2023 Çarşamba
AA
İsrailli askeri uzmanlar, Netanyahu'nun Hamas'ı ortadan kaldırma ihtimalinin olmadığını vurguladı.

İsrailli askeri uzmanlar, Netanyahu'nun Hamas'ı ortadan kaldırma ihtimalinin olmadığını vurguladı.

Gazze’deki çatışmaları yöneten üst düzey askerlerle yaptığı görüşmelere işaret eden Harel, Hamas’ın mevcut askeri performansını göz önüne alarak Gazze’deki durumun
"Netanyahu'nun 'olağanüstü başarı' diye çizdiği tablodan daha karmaşık olduğunu"
belirtti.

Ordu da Netanyahu'dan farklı düşünüyor

Harel, üst düzey İsrailli askerlerin, Netanyahu ve çevresinin aksine
"Hamas’ı ortadan kaldırma ihtimalinden bahsetmediklerini"
aktardı.

"Hamas'ın askeri ve örgütsel gücü tamamen yok edilemez"

İsrailli yetkililerin
"Hamas’ı bitirme"
açıklamalarına işaret eden Harel,
"Tıpkı bir ideolojinin yok edilemeyeceği gibi Hamas'ın askeri ve örgütsel gücü de tamamen yok edilemez, parçalanabilir."
yorumunu yaptı.
Harel,
"Hamas’ın bazı bölgelerde savaşçılarını tünellerde bıraktığı, İsrail ordusuna karşı, küçük ekipler göndererek yakın mesafeden tanksavar saldırısı, tank ve asker taşıyan araçlara patlayıcı yerleştirme gibi saldırılara odaklandığı
" değerlendirmesinde bulundu.
Hamas’ın bu şekilde çoğu mensubunu korumaya çalıştığı yorumunu yapan Harel,
"Hamas’ın rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin geniş kapsamlı herhangi bir ciddi müzakereyi reddetmesi, Hamas yönetiminin durumu artık kritik olarak görmediği anlamına gelebilir."
ifadesini kullandı.

"ABD çatışmaların şeklini değiştirmek için çalışıyor"

ABD ve İsrail’in Gazze’deki çatışmaların şeklini değiştirmek için çalıştığını kaydeden Harel, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi’nden çekilerek Gazze’de Hamas’a ait yerlere hassas saldırılar düzenleme yöntemini benimseyeceğini öne sürdü.



#Binyamin Netanyahu
#İsrail
#ABD
#Filistin
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