İtalya Başbakanı Conte: Türkiye’ye diyalog kanallarını açık bıraktık

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Brüksel'deki AB Liderler Zirvesi'nin ardından basın toplantısında zirveyi değerlendirdi. Başbakan Conte, zirvede Türkiye'ye dikkatle değindiklerini belirterek, "Dengeli bir çözüm bulmak için burada sıkı şekilde müzakere ettik." dedi. AB üyesi ülkeleri tek tek ayırt etmediklerini vurgulayan Conte, "Ankara'ya tatmin olmadığımızı belli edecek bir işaret vermemiz gerekiyordu. Bu nedenle kabul edemeyeceğimiz AB'yi ilgilendiren provokatif ve tek taraflı girişimler karşısında bazı bireyleri listeleyen bir yaptırım rejimi belirledik." diye konuştu.

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Conte, Türkiye ile diyaloğun önemine de işaret ederek, "Bunlarla birlikte aynı zamanda olumlu gündem ve tüm diyalog kanallarını da açık bıraktık." ifadesini kullandı.

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"Tansiyonun düşmesi için çalışıyoruz"

Başbakan Conte, Türkiye ile ilişkilerde kısır döngüler için değil, tansiyonun düşmesi için çalıştıklarını belirtti. Conte, ayrıca kurtarma fonunu somutlaştırmaya yönelik ileriye doğru bir adım atılmasından ötürü zirveyi "tarihi" olarak niteledi ve "Buna hiçbir ilkemizden ödün vermeden, hukukun üstünlüğü ilkesini tekrar teyit ederek ulaştık." değerlendirmesinde bulundu.

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OYNAT 00:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Herhangi bir yaptırım kararı Türkiye'yi çok fazla da ırgalamaz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtladı. AB Liderler Zirvesi ile ilgili Erdoğan, 'Türkiye'ye yönelik yapılacak herhangi bir yaptırım kararı Türkiye'yi çok fazla da ırgalamaz.' ifadesini kullandı.



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EKONOMİ Yunanistan'ın isteği olmadı: Türkiye'ye 'yaptırım' kararı çıkmadı

"Aşı konusunda Avrupa'nın birlikte hareket etmesi gerek"

Kovid-19 salgınıyla mücadelede üye ülkeler arasında özellikle kış tatili dönemi için koordinasyonun güçlendirilmesi ihtiyacına değindiklerini aktaran Conte, "Aşı konusunda da koordineli bir yaklaşımın önemini vurguladık. Eğer yapabilirsek, Avrupa’nın bu konuda birlikte hareket ettiğini göstermek için ‘Aşı Günü’ düzenlemeye çalışacağız." diye konuştu.