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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB Liderler Zirvesi'ne mesaj: Herhangi bir yaptırım kararı Türkiye'yi çok fazla ırgalamaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in daveti üzerine ülkeye gittiğini ifade ederken, açıklamaları sonrası soruları da yanıtladı. AB Liderler Zirvesi ile ilgili değerlendirmede bulunan Erdoğan, "Türkiye'ye yönelik yapılacak herhangi bir yaptırım kararı Türkiye'yi çok fazla da ırgalamaz." ifadesini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gitmeden açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gitmeden açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Esenboğa Havalimanı'nda konuşan Erdoğan, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını da yanıtladı.

Soru: (AB Liderler Zirvesi'nnde Türkiye'ye yönelik yaptırım kararı alınırsa Türkiye'nin tavrı ne olur?)

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in açıklaması - Bu konu ile ilgili olarak değerli arkadaşlar, aslında sürekli masadan kaçanlar bunlar. Hiçbir zaman masada durmadılar. En son NATO Genel Sekreteri bunları masaya çağırdı, bunlar orada da masadan kaçtılar. Daha önce de kaçtılar. Bir farklı adım da Arnavutluk, Türkiye, Yunanistan arasında farklı bir adım atılsın denildi, onda da masaya gelmediler. Yalan üstüne siyaset, böyle bir yaklaşım içindeler. Ülkemizin ve KKTC'nin haklarını korumaya devam edeceğiz. Taviz vermemi söz konusu değildir.

  • AB ile ilgili şu anda yani bu konuda Türkiye'ye yapılacak herhangi bir yaptırım kararı Türkiye'yi çok fazla da ırgalamaz.

Zaten biz 1963'ten beri AB, bize zaten yaptırım uyguluyor. Hiçbir zaman AB dürüst davranmamıştır. Hiçbir zaman AB verdiği sözün arkasında durmamıştır. Ama biz o günden bu güne sabrettik, sabrediyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Herhangi bir yaptırım kararı Türkiye'yi çok fazla da ırgalamaz
OYNAT 00:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Herhangi bir yaptırım kararı Türkiye'yi çok fazla da ırgalamaz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtladı. AB Liderler Zirvesi ile ilgili Erdoğan, 'Türkiye'ye yönelik yapılacak herhangi bir yaptırım kararı Türkiye'yi çok fazla da ırgalamaz.' ifadesini kullandı.

Soru: ABD ile ilişkiler yeni dönemde nasıl ilerleyecek

Biden ile yabancı bir isim değilim. Biden ile OBama döneminde gayet iyi tanışan birisiyim. Evime kadar gelmiş olan birisidir. Rahatsızlığımda beni evimde ziyaret etmiştir. Ömer Çelik Bey de o ziyarette vardı. Dünyada siyaset çok çirkin ilerliyor maalesef. Aklına herhangi bir şey gelen hemen masaya yaptırımı getiriyor. Türkiye ile ABD arasında nasıl bir süreç var? Biz NATO'da beraber değil miyiz? NATO'da iki önemli ülke değil miyiz? ABD'den sonra ilk 5'te yer alan ülkelerden birisi Türkiye'dir. Bunu kendileri de itiraf etmişlerdir. Silah alımlarıyla alakalı maalesef attıkları adımları, ifadeleri şık bulmuyoruz.

Özellikle de şu anda Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda yaklaşımları doğru bulmuyoruz.

  • Yaptığımız yapacağımız açıklamaları da erken buluyoruz. Görevi üstlensin, sonra Sayın Biden ile oturup bazı şeyleri konuşacağız.

Siyasette çatışma olmaz. Diplomaside özellikle bu konular görüşülerek, anlaşılarak yol bulmuştur. Ülkenizden birileri negatif şeyler sufle edebilir. O önemli değil, onlar siyasetin acemileridir. Biz ABD ile bu süreci çok farklı şekilde ilerleteceğimize inanıyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu açıklaması: Aday olacaksa isabetli bir karar olur
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu açıklaması: Aday olacaksa isabetli bir karar olur

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklaması hakkında ilk yorum
OYNAT 00:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklaması hakkında ilk yorum
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan ziyareti öncesinde açıklamalarda bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklaması sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kılıçdaroğlu eğer aday olacaksa, gerçekten böyle bir şey düşünüyorsa, partisi için de ülkemiz için de isabetli olur.' dedi.


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