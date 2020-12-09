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Dünya İtalya Başbakanı Conteden AB zirvesi öncesi uyarı NATO müttefiki Türkiye ile tansiyonu yükseltmemeliyiz
AVRUPA

İtalya Başbakanı Conte'den AB zirvesi öncesi uyarı: NATO müttefiki Türkiye ile tansiyonu yükseltmemeliyiz

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'den Avrupa Birliği zirvesi öncesi uyarı geldi. "Ankara'ya vereceğimiz sinyaller net olmalı, tansiyonu yükseltecek dinamikleri tetiklememeli, bunu istemiyoruz" diyen Conte "Gerilimi yükseltmek Avrupa'nın çıkarına değil" dedi.

Haber Merkezi Diğer
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte Avrupa Birliği (AB) zirvesi öncesi açıklamalarda bulundu. 10-11 Aralık Avrupa Konseyi toplantısıyla ilgili bilgi veren Conte, Türkiye'ye yönelik yaptırım adımlarını değerlendirdi.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nden Ankara'ya gönderilecek sinyallerin net olması ve tansiyonu artıracak dinamikleri tetiklememesi gerektiğini söyledi.

TANSİYON YÜKSELTİLMEMELİ

Zirvede pek çok önemli konunun görüşüleceğini ve Türkiye-AB ilişkilerinin de ele alınacağını aktaran Conte, "AB'nin tek bir sesle, dayanışma içinde ve inandırıcı biçimde konuşması esastır. Ankara'ya verilecek sinyaller net olmalı ve tansiyonu artıracak dinamikleri tetiklememeli ki bunu istemiyoruz." ifadesini kullandı.

AVRUPA'NIN ÇIKARINA DEĞİL

Conte, Türkiye'nin NATO’da müttefikleri olduğuna işaret ederek "Olumlu gündemi teşvik etmek için fırsat penceresini açık tutmalıyız. Gerilimi beslemek, özellikle de bir NATO müttefikine karşı Avrupa'nın çıkarına değildir." diye konuştu.

AB içinde Macaristan ve Polonya'nın hukukun üstünlüğü şartı nedeniyle veto ettiği 1,8 trilyon avroluk bütçe ve kurtarma paketini tartışmasına da değinen Başbakan Conte, şunları kaydetti:

"Avrupa’nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik sağlık alanında verdiği yanıta ekonomik yanıtı da eşlik etmelidir. Macaristan ve Polonya’nın vetosunun üstesinden gelen bir çözüm bulmak acil olmaya devam ediyor. AB Dönem Başkanı Almanya’nın hızlı bir çözüm bulma arayışını destekliyoruz."

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