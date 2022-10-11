Dünya Japonya iki yıl sonra bir ilk Kovid-19 kaynaklı sınır önlemleri kaldırıldı
ASYA

Japonya iki yıl sonra bir ilk: Kovid-19 kaynaklı sınır önlemleri kaldırıldı

Japon hükümeti 2 yıldan fazladır ülke sınır kapılarında Kovid-19 nedeniyle uyguladığı seyahat kısıtlamalarını kaldırdı. Başkent Tokyo bölgesi, söz konusu programa 20 Ekim'de dahil edilecek.

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Haber Merkezi AA
Japonya iki yıl sonra bir ilk: Kovid-19 kaynaklı sınır önlemleri kaldırıldı
Foto/arşiv

Kişida Fumio hükümeti, Kovid-19 vaka sayılarının düşük seyrettiği ülke genelinde, yeni kararları 11 Ekim itibarıyla uygulamaya aldı.

Bu doğrultuda halihazırda günlük 50 bin yolcu giriş sınırlaması ile yabancı turistlerin Japonya'ya bireysel seyahat yasağı kaldırıldı.

Japonya'nın vize muafiyet programı uyguladığı 70'e yakın ülkeden yabancı turistler önceden plansız şekilde ve refakat edilmeksizin Japonya'ya girebilecek.

3 doz aşı vurulduğunu ya da seyahatten 72 saat önce negatif test sonucu ibraz edenlere, sınır girişinde yeni Kovid-19 testi ve karantinası uygulanmayacak.

Öte yandan merkezi hükümet, ülke iç turizminin canlandırılması için uygulanacak "Ulusal Seyahat İndirimi" programını devreye aldı.

Program kapsamında 7 gecelik iç seyahatlerde kişi başına gecelik 11 bin yene (76 dolar) kadar sübvanse desteği sunulacak

Başkent Tokyo bölgesi, söz konusu programa 20 Ekim'de dahil edilecek.

"Dönüm noktası"

Kabien Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, sınır önlemlerinin kaldırılmasını "Japonya ile deniz aşırı uluslararası etkileşimi artırmayı hedeflediğini" söyledi.

Matsuno, "Yurt içi ve yurt dışında turistlerin seyahatlerini teşvik etmeyi; salgının etkilediği talep ile ve bölgeleri canlandırmayı umuyoruz." dedi.

Turizm Bakanı Saito Tetsuo da seyahat sübvanse programına atıfta bulunarak "Ulusal turizm sanayisi için dönüm noktası bir gün." diye konuştu

Japonya'nın en büyük seyahat acentelerinden JTB Corp. da artan seyahat talebine yönelik "insanların seyahat etmekten keyif alabilmesi için enfeksiyonlara karşı kapsamlı önlemler uygulayacağını" açıkladı.

32 milyondan 240 bine

Japonya Ulusal Turizm Örgütüne (JNTO) göre Kovid-19 salgını öncesine denk gelen 2019'da, yaklaşık 32 milyon turist Japonya'yı ziyaret etmişti.

Salgın vaka sayılarının rekorlar kırdığı dönemler dahil ziyaretçi turist sayısının 2020'de 4,1 milyona, 2021'de ise 240 bine gerilediği gözlendi.

Günlük yolcu sınırlamasını bu yıl içinde kademeli olarak 10 bin, 20 bin ve 50 bine yükselten Japonya'ya temmuzda 8 bin, ağustosta 11 binden az turist geldi.

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