Kolombiya'yı Julia Kasırgası vurdu

La Guajira yönetim merkezine bağlı Riohacha, Uribia ve Manaure kentlerinde, tropik fırtına olarak doğan ve 1. derecede kasırgaya dönüşen Julia, hasara neden oldu.

Olağanüstü hal durumunun devam ettiği kentlerde, evleri sular altında kalan halk, yetkililerden acilen yiyecek ve içme suyu istedi.

Yetkililer, sellerden etkilenen aileler için ilk etapta 50 tonluk insani yardım malzemesinin başkent Bogota'dan hava yoluyla bölgeye gönderildiğini duyurdu.

Yerel basında çıkan haberlerde, evleri sular altında kalan aileler, sellerde her şeylerini kaybettiklerini belirterek yardım çağrısında bulunuyor.

Cumhurbaşkanından adalara ziyaret

Öte yandan Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Julia Kasırgası'nın vurduğu San Andres ve Providencia adalarını ziyaret etti.

REKLAM

Petro, adalarda bazı evlerin yıkıldığını, 200 kadar evin ise çatısının uçtuğunu belirterek nihai raporun tamamlanmasının ardından zararın netleşeceğini söyledi.

Sığınakların kullanılmamasından yakınan Petro, adalarda daha dayanıklı çatılara sahip mimari sistemlerin olması gerektiğini vurguladı.

San Andres ve Providencia adalarını Kasım 2020'de vuran Iota Kasırgası da ciddi hasara yol açmış, Providencia'nın altyapısının yüzde 98'ini tahrip etmişti.

DÜNYA Julia Kasırgası yıkıp geçti

DÜNYA Venezuela heyelan altında kaldı