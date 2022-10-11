Venezuela heyelan altında kaldı

Venezuela’nın Aragua eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymasında en az 25 kişi yaşamını yitirdi, 52 kişi kayboldu. Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, Aragua’nın Las Tejerias kentinin günler süren yağışlara teslim olduğunu dile getirdi. Şehrin sular altında kaldığını kaydeden Rodriguez, bölgenin ciddi biçimde zarar gördüğünü ve şiddetli yağışların Pato Nehri’nin taşmasına neden olduğunu belirtti. Venezuelalı yetkili, birçok kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin kaybolduğunu ve kayıpları arama çalışmalarının sürdüğünü aktardı. 8 saat içinde bölgeye bir aylık yağmur düştüğü ve şehre içme suyu sağlayan pompaların selde sürüklendiği ifade edildi.

TARIM ALANLARI ZARAR GÖRDÜ

Yerel medyadaki görüntülerde, evlerin, iş yerlerinin ve yolların çamurla kaplandığı görüldü. Su taşkını ve heyelan nedeniyle birçok ev sürüklenirken, tarım alanları da zarar gördü. Risk Önleme ve Kamu Koruma Bakan Yardımcısı Carlos Perez, arama kurtarma çalışmalarının binin üzerinde görevlinin katılımıyla yapıldığını açıkladı. Devlet Başkanı Nicolas Maduro da söz konusu duruma müdahale için azami sayıda ekibin bölgeye sevk edildiğini belirtmişti. Maduro ayrıca, felaketten etkilenenlerle dayanışma amacıyla 3 gün ‘ulusal yas’ ilan etmişti. Ülkede son 2 haftada şiddetli yağışlar nedeniyle 42 kişi hayatını kaybetti.

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