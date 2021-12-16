Dünya Japonya medyasından Türk İHAları analizi Afrika ülkeleri de sıraya girdi
ASYA

Japonya medyasından Türk İHA’ları analizi: Afrika ülkeleri de sıraya girdi

İstanbul'da gerçekleştirilecek Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi öncesi, Japonya medyasında Türk İHA'larını konu edinen bir haber yayımlandı. Yazıda, Türkiye’nin İHA konusundaki başarısının Afrika’nın her yerinde merak uyandırdığı ve kıta ülkelerinin Türk İHA'larını almak istediği belirtildi. Görüşlerine yer verilen İtalyan akademisyen Federico Donelli de "Türkiye'nin İHA'lar sayesinde diğer ülkelerle pazarlık yapmak zorunda kaldığında oynayacak daha fazla kartı var" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Japonya medyasından Türk İHA’ları analizi: Afrika ülkeleri de sıraya girdi
Bayraktar TB2

Dünya medyasının manşetlerinden düşmeyen Türk İHA/SİHA'ları, şimdi de Suudi Arabistan merkezli Arab News'in Japonya servisi tarafından haberleştirildi. Çatışma bölgelerinde kendisini ispatlayan Türk İHA'larının Afrika ülkelerinin de radarına girdiğinin belirtildiği haberde, şu ifadeler kullanıldı:

Arab News Japan'da yayımlanan yazı, Saffet Özdemir tarafından çevrildi.

  • Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kıtanın liderlerinin İstanbul’da yapacağı büyük toplantıyla Afrika ülkeleriyle savunma bağlarını derinleştiriyor. Türkiye-Afrika ortaklığı zirvesi, Ekim ayında yatırım ve ticarete odaklanan üst düzey bir iş forumunun hemen ardından geliyor.

"AFRİKALI LİDERLER TÜRK İHA'LARINI İSTİYOR"

Uzmanlar hızla gelişen ilişkinin bir sonraki aşamasının güvenlik olacağını söylüyor ve bir dizi Afrikalı liderin askeri donanmaları daha ucuz fiyatlarla ve daha uygun koşullarda satın almak istediklerini ifade ediyorlar.

  • 39 ülkeden liderlerin ve 13 Cumhurbaşkanının da katılımıyla gerçekleşen zirvede Erdoğan’ın cumartesi konuşması yapmasıyla katılım doğrulandı. Ankara’nın zaten Somali’de askeri bir üssü var ve Fas ve Tunus’a Eylül ayında ilk Türk savaş insansız hava araçlarını teslim aldıkları bildiriliyor.

"TÜRKİYE'NİN DAHA FAZLA KARTI VAR"

Genoa Üniversitesinde Uluslararası İlişkiler araştırmacı olan Federico Donelli, özellikle drone'lar açısından Türkiye’nin savunma sektörünü çok zorladığını ifade ediyor. Donelli, “Artık Türkiye'nin insansız hava araçlarıyla, diğer ülkelerle pazarlık yapmak zorunda kaldıklarında oynayacak daha fazla kartı var. Bu, Türkiye için çok iyi bir pazarlık kozu" dedi.

ERDOĞAN: HERKES İHA'LARI SORUYOR

TB2 Bayraktar modeli, son birkaç yılda Libya ve Azerbaycan'ın ayrılıkçı bölgesi Dağlık Karabağ'daki çatışmaların kaderini değiştirdiği için büyük bir ilgi görüyor. Erdoğan, Ekim ayında Angola, Nijerya ve Togo'ya yaptığı ziyaretin ardından “Afrika'da nereye gitsem herkes İHA'ları soruyor” dedi.

"TÜRK İHA'LARININ İTİBARI ARTIYOR"

Türkiye'nin insansız hava araçları, Ankara'nın BM tarafından tanınan Libya hükümetiyle 2019'da denizcilik ve güvenliği kapsayan iki anlaşma imzalamasının ardından ilk kez uluslararası manşetlere taşındı. Türkiye, Azerbaycan'ın Karabağ'ı geri almasına yardım ederek geçen yıl insansız hava araçlarının itibarını pekiştirdi.

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