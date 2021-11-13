Dünya Yunan komutan itiraf etti Türk İHAları başımıza bela
AVRUPA SAVUNMA SANAYİ

Yunan komutan itiraf etti: Türk İHA'ları başımıza bela

Emekli Yunan komutan Lambros Tzoumis, Türkiye'nin yerli savunma sanayisinin yanında ülkesinin durumunun pek parlak olmadığını itiraf etti. Tzoumis, "Yunan hava kuvvetlerinin başına bela olan Türk İnsansız Hava Araçları ile uğraşma konusunun ele alınması gerektiğini düşünüyorum" ifadesini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yunan komutan itiraf etti: Türk İHAları başımıza bela
Emekli Yunan komutan Lambros Tzoumis

Emekli Yunan korgeneral Lambros Tzoumis, ülkesinde yayın yapan Pentapostagma gazetesine Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Tzoumis, "Türkiye, objektif hedeflerini hiçbir dirençle karşılaşmadan gerçekleştirmeyi hedefliyor. Ayrıca Atina'nın psikolojisini bozmayı ve Yunan siyasi iradesinin gerilemesini sağlamayı amaçlıyor" iddiasında bulundu.

Ankara'nın hamlelerinin arkasındaki amacın, Atina'yı "iki kötü seçenek" arasında bırakmak olduğunu savunan Tzoumis, "Bizi savaş veya bir uzlaşma arasında seçim yapmak zorunda olduğumuz bir duruma getirmek istiyorlar. Bu durum ulusal çıkarlarımıza zarar verebilir" dedi.

"İHA'LAR BAŞIMIZA BELA"

  • Bayraktar TB2 SİHA'lara değinen Tzoumis, "Yunan hava kuvvetlerinin başına bela olan Türk İnsansız Hava Araçları ile uğraşma konusunun ele alınması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

"TÜRKİYE'NİN YERLİ ÜRETİMİ KARŞISINDA PEK PARLAK DURUMDA DEĞİLİZ"

Türkiye ile rekabette en büyük çıkmazlardan birisinin savunma sanayisi olduğunu kaydeden Yunan general, "Ülkemiz için en büyük sorun, kullandığı silah sistemlerinin yüzde 70-75'i yerli üretim olan Türkiye'nin yanında, Yunan savunma sanayisinin pek de parlak bir durumda olmaması" ifadelerini kullandı.

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Temelleri bu köyde atılmıştı: Baykar köyün sakinlerine İHA maketi hediye etti
FOTOĞRAF 12
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Otomatik iniş kalkış deneme uçuşları 2006 yılında Gabar Dağı'nda yapılan, terörle mücadele operasyonlarında kullanılan İHA'ların başarısıyla gurur duyan köy sakinlerine Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, ürettikleri İHA'ların maketini gönderdi.
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Akçay köyü muhtarı Ramazan Yılmaz ve Kayaboyun köyü muhtarı Hakan Vural, gönderilen 20 İHA maketini teslim aldı. Büyük mutluluk yaşayan köy sakinleri, çocuklarla beraber Gabar Dağı eteklerinde parçaları birleştirip İHA maketlerini heyecanla tamamladı.
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Akçay köyü muhtarı Yılmaz, Selçuk Bayraktar'ın gönderdiği maket İHA'ların köye ulaştığını belirterek, yaşadıkları mutluluğu dile getirdi.<br><br>\"Çocuklarla maketleri yaptık. Yıllar önce burada ilk denemeleri yapılan ve şu an gökyüzünde uçan İHA ve SİHA'ların temelleri burada atılmıştı.\" diyen Yılmaz, bunun gururunu yaşadıklarını belirtti.
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Yılmaz, şöyle konuştu:<br><br>\"İHA ve SİHA'ların ne kadar zorlukla yapıldığını şu an daha iyi anlıyoruz. Oyuncağını yapmak bile zor iken gerçeği yapmak ne kadar zordur. Şu an Akçay'ın tepelerinde uçan İHA ve SİHA'lar sayesinde daha güvenli bir ortamdayız. Bunlar hep Selçuk Bayraktar sayesinde. Bunda rahmetli Özdemir Bayraktar'ın da emeği çok büyük. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Çocuklarımız da inşallah örnek alırlar, mühendislik yolunda bu gibi işlere imza atarlar. Allah izin verirse çocuklarımız geleceğin Selçuk Bayraktar'ı olacaklar.\"
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Kayaboyun köyü muhtarı Vural da bugün hüzün ve mutluluğu bir arada yaşadıklarını belirtti.<br><br>\"Özdemir amcamızı kaybettik. Ülkemiz çok güzel bir değerini kaybetti. Keşke herkes Özdemir amcamız gibi arkasında muhteşem eserler bıraksa. Bıraktığı eserler dünyada ses getirdi. Ülkemizin huzur ve refahı için çok güzel bir projeydi.\" diyen Vural, çocuklarının da bu yolda ilerlemesini temenni etti.
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İHA'ların uçuş denemelerinin Şırnak'ta yapılmasından duydukları memnuniyeti dile getiren Vural, \"Çocuklarımız, Bayraktar ailesini yarı Şırnaklı biliyor. Köyün çocukları onları örnek alıyor. Az önce uçak maketini çocuklarla birleştirdik. Ne kadar meşakkatli olduğunu gördük. Gerçeğini yapmasının ne kadar zor olduğunu bir kez daha anladık. İnşallah onlar da daha güzel işlere imza atarlar.\" ifadelerini kullandı.
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Köy sakinlerinden Metin Tutuş, İHA'ların uçuş denemelerinin yapıldığı Gabar Dağı eteklerinde çocuklarla kendilerine gönderilen maket İHA'ları tamamladıklarını aktararak, Baykar Teknoloji Şirketi'ne ve Selçuk Bayraktar'a teşekkür etti.
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Öğrencilerden Sevda Vural, hediyeden dolayı Selçuk Bayraktar'a teşekkür etti.<br><br>Vural, \"Sağ olsunlar, var olsunlar. Babalarımız her zaman anlatıyordu, İHA’ların burada nasıl uçtuğunu. Şu an biz de uygulamalı olarak uçak yaptık. Bu güzel anıyı evimizin güzel bir köşesinde saklayacağız.\" dedi.<br><br>Nurgül Yılmaz ise Selçuk Bayraktar'ı köylerine beklediklerini belirterek, \"Selçuk ağabeyimize çok teşekkürler. Gönderdiği hediyelerle bizi çok sevindirdi. Maket uçaklar çok güzeldi.\" ifadelerini kullandı.
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Temelleri bu köyde atılmıştı: Baykar köyün sakinlerine İHA maketi hediye etti
Baykar Teknoloji Şirketi, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen insansız hava araçlarının (İHA) yaklaşık 15 yıl önce ilk deneme uçuşlarının yapıldığı Şırnak'ın Akçay köyü ile komşu Kayaboyun köyün sakinlerine İHA maketi hediye etti.

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