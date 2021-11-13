Yunan komutan itiraf etti: Türk İHA'ları başımıza bela

Emekli Yunan korgeneral Lambros Tzoumis, ülkesinde yayın yapan Pentapostagma gazetesine Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Tzoumis, "Türkiye, objektif hedeflerini hiçbir dirençle karşılaşmadan gerçekleştirmeyi hedefliyor. Ayrıca Atina'nın psikolojisini bozmayı ve Yunan siyasi iradesinin gerilemesini sağlamayı amaçlıyor" iddiasında bulundu.

Ankara'nın hamlelerinin arkasındaki amacın, Atina'yı "iki kötü seçenek" arasında bırakmak olduğunu savunan Tzoumis, "Bizi savaş veya bir uzlaşma arasında seçim yapmak zorunda olduğumuz bir duruma getirmek istiyorlar. Bu durum ulusal çıkarlarımıza zarar verebilir" dedi.

"İHA'LAR BAŞIMIZA BELA"

Bayraktar TB2 SİHA'lara değinen Tzoumis, "Yunan hava kuvvetlerinin başına bela olan Türk İnsansız Hava Araçları ile uğraşma konusunun ele alınması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

"TÜRKİYE'NİN YERLİ ÜRETİMİ KARŞISINDA PEK PARLAK DURUMDA DEĞİLİZ"

Türkiye ile rekabette en büyük çıkmazlardan birisinin savunma sanayisi olduğunu kaydeden Yunan general, "Ülkemiz için en büyük sorun, kullandığı silah sistemlerinin yüzde 70-75'i yerli üretim olan Türkiye'nin yanında, Yunan savunma sanayisinin pek de parlak bir durumda olmaması" ifadelerini kullandı.

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