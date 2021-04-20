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Dünya İspanya medyası Türk İHAları dünyayı fethediyor
AVRUPA

İspanya medyası: Türk İHA’ları dünyayı fethediyor

Dünya medyasının gündeminden düşürmediği Türk SİHA’ları, son olarak İspanyol gazetesi El Periódico’da kendine yer buldu. "Türk insansız hava araçları dünyayı fethediyor" ifadesini kullanan gazete, Türk SİHA’larının Suriye’de Esed rejiminin saldırılarını birkaç gün içinde durdurduğunu, Libya’da Hafter’i ateşkes imzalamak zorunda bıraktığını yazdı. Türk İHA’larının çatışma bölgelerinde dengeyi bozan bir unsur olduğunu belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İspanya medyası: Türk İHA’ları dünyayı fethediyor
Yazıda, Türkiye’nin sahip olduğu en ünlü İHA’nın Baykar firmasının ürettiği Bayraktar TB2 olduğu belirtildi.

Barcelona merkezli İspanyol gazetesi El Periódico’da, “Türk insansız hava araçları dünyayı fethediyor” başlıklı bir yazı kaleme alındı.

Yazıda, Türk İHA/SİHA’larının Libya, Suriye ve Karabağ’daki kullanımı üzerinde durularak şu ifadelere yer verildi:

Düzinelerce Rus uçaksavar sistemini imha etti

"Türk güçleri, Esed rejiminin saldırılarını birkaç gün içinde tamamen durdurdu. Çok sayıda tank ve topçu parçasına ek olarak düzinelerce Rus uçaksavar sistemi imha edildi.

Türkiye’nin başarısının bir sırrı vardı. Savaşın anahtarı olduğu kanıtlanan bir silah: son teknoloji dronlar. Türkiye'nin bu insansız hava araçlarını etkili bir şekilde kullanması, savaşın ne olduğunu değiştirmeye yardımcı oluyor.

Hafter’i ateşkes imzalamak zorunda bıraktı

Suriye’de olduğu gibi Libya’da da Türk İHA’larının kullanımı her şeyi değiştirdi. Hafter güçleri, halen devam eden bir ateşkes imzalamak zorunda kaldı.

Bayraktar İHA’lar, Türkiye'nin askeri gücünü hızlı ve ucuz bir şekilde projelendirmek için önemli bir araç. Şimdiye kadar maksimum propaganda etkisi yaratacağı çatışmalarda kullanıldı.

Türk İHA’ları Karabağ’da dengeyi bozdu

Türk İHA’larının dengeyi bozduğu bir diğer yer Karabağ Savaşı oldu. Azerbaycan tarafının Türk İHA’larına güveni o kadar büyüktü ki birçok asker savaştaki görevlerinin sadece insansız hava araçlarının saldırmasını beklemek olduğunu düşünüyorlardı.

Bayraktar Rusların saldırısını zayıflatabilir

Ukrayna sınırında Rus askerlerinin konuşlandırılmasıyla karşı karşıya kalan Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelensky, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyaret etti.

Amaç, Türk İHA’sı satın almaktan başka bir şey değildi. Bayraktar, Ukrayna Ordusu'na Rusya destekli ayrılıkçı güçlerin saldırısını zayıflatabilecek taktik bir savunma aracı verebilir."

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