Dünya Japonyadan Elazığ depremi nedeniyle Türkiyeye taziye mesajı Derin bir üzüntü yaşadık
ASYA

Japonya'dan Elazığ depremi nedeniyle Türkiye'ye taziye mesajı: Derin bir üzüntü yaşadık

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Abe, Elazığ depreminde çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğine ve büyük hasar oluştuğuna dair haberlerin kendisini derin bir üzüntüye sevk ettiğini belirtti.

Haber Merkezi AA
Japonya Başbakanı Şinzo ve Cumhurbaşkanı Erdoğan.
Japonya Başbakanı Şinzo ve Cumhurbaşkanı Erdoğan.

Japonya Başbakanı Abe Şinzo, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin yol açtığı zararlara ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziyelerini ileterek, "Türkiye'nin karşılaştığı bu zorluğa ilişkin elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız" ifadelerini kullandı.

Depremzede çocuğa çadırda doğum günü
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Depremzede çocuğa çadırda doğum günü
Elazığ'da depremden dolayı evleri hasar gören ve çadırda ailesiyle yaşamaya başlayan küçük Muhammed'e, kadın jandarma personeli doğum günü sürprizi yaptı. Jandarma personelinin sürprizi aileyi ve izleyenleri duygulandırdı.

"Geçmişte yardım eli"

Hükümetini ve halkını temsilen Abe, depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı ve afette zarar görenlere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Abe, "Depremzedelere acil şifalar diliyor ve deprem bölgesinin en kısa zamanda yeniden yapılandırılmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Japonya'nın da depremlerden büyük zarar gören bir ülke olduğuna dikkati çeken Abe "Geçmiş depremlerde Türkiye ve Japonya birbirlerine yardım eli uzatmışlardır. Türkiye'nin karşılaştığı bu zorluğa ilişkin olarak elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız. Türkiye bu zorlukları aşarken Japonya her zaman yanında olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

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Depremden hemen sonra gittiler ve 10 gündür Elazığ'dalar

"İhtiyaç duyulması halinde"

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, Elazığ depremi nedeniyle Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na gönderdiği taziye mesajında, Türk halkının gördüğü zarardan dolayı derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Motegi, mesajında "Türkiye'nin ihtiyaç duyabileceği desteğe elimizden gelen her türlü karşılığı vermeye hazır olduğumuzu belirtiyor ve ihtiyaç duyulması durumunda bizleri bilgilendirmenizi rica ediyorum" ifadelerine yer verdi.

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