Elazığ'da depremin 23'üncü saatinde çifte mucize

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası yıkılan binaların enkazı altına kalan 38 kişinin olduğu ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Enkazdan şu ana kadar 43 kişi sağ olarak kurtarıldı.

OYNAT 00:00 Çifte mucize: 2,5 yaşındaki çocuk ve annesi sağ olarak kurtarıldı Elazığ'da 24 saatin sonunda 2,5 yaşındaki bir çocuk jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Elazığ'ın Sürsürü ve Mustafa Paşa Mahallesi'nde çöken binalarda, AFAD ve UMKE'nin yanı sıra jandarma ekipleri de arama kurtarma çalışmalarında yer alıyor. Ekipler, enkaz altındaki depremzedelere ulaşmaya çalışıyor.

BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder





Son olarak Elazığ'da Jandarma Arama Kurtarma ekipleri depremin 23'üncü saatinde bir anneyi kucağında bebeğiyle kurtardı.