Gündem Elazığda depremin 23üncü saatinde çifte mucize
ELAZİĞ

Elazığ'da depremin 23'üncü saatinde çifte mucize

Elazığ'da Jandarma Arama Kurtarma ekipleri depremin 23'üncü saatinde bir anneyi kucağında bebeğiyle kurtardı. Enkazdan şu ana kadar 43 kişi sağ olarak kurtarıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kurtarma ekipleri 23'üncü saatte anne ve bebeğine ulaştı.
Kurtarma ekipleri 23'üncü saatte anne ve bebeğine ulaştı.

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası yıkılan binaların enkazı altına kalan 38 kişinin olduğu ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Enkazdan şu ana kadar 43 kişi sağ olarak kurtarıldı.

Çifte mucize: 2,5 yaşındaki çocuk ve annesi sağ olarak kurtarıldı
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Çifte mucize: 2,5 yaşındaki çocuk ve annesi sağ olarak kurtarıldı
Elazığ'da 24 saatin sonunda 2,5 yaşındaki bir çocuk jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Elazığ'ın Sürsürü ve Mustafa Paşa Mahallesi'nde çöken binalarda, AFAD ve UMKE'nin yanı sıra jandarma ekipleri de arama kurtarma çalışmalarında yer alıyor. Ekipler, enkaz altındaki depremzedelere ulaşmaya çalışıyor.



Son olarak Elazığ'da Jandarma Arama Kurtarma ekipleri depremin 23'üncü saatinde bir anneyi kucağında bebeğiyle kurtardı.

Elazığ'da arama kurtarma çalışmalarından peş peşe güzel haberler
GÜNDEM
Elazığ'da arama kurtarma çalışmalarından peş peşe güzel haberler

Tek yürek olduk kenetlendik

Tek yürek olduk kenetlendik

​Şu ana kadar 29 kişi öldü, 1542 kişi yaralandı.
Anne de kurtarıldı

Anne de kurtarıldı

Enkazdan anne ve kızı sağ çıkarıldı.
Peş peşe kurtuluş haberleri geliyor

Peş peşe kurtuluş haberleri geliyor

Kurtarma ekipleri 43. kişiyi de enkazdan çıkardı.
Eşi ve çocuğu için <br>kendini feda etti

Eşi ve çocuğu için
kendini feda etti

​Sağlık Bakanı, fedakar babayı anlattı.
İki kişiye <br>daha ulaşıldı

İki kişiye
daha ulaşıldı

Bakan Soylu Elazığ'da açıklamalarda bulunuyor.
Üç ülkeye <br>kritik ziyaret

Üç ülkeye
kritik ziyaret

​Türkiye'den Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyaret.
Depremin ilk raporu

Depremin ilk raporu

​Jeolojik ve sismolojik çalışmalar yürütülecek.
Çifte mucize

Çifte mucize

​Anne ve bebeği 23 saat sonra enkazdan kurtarıldı.
İki ile 4 milyon <br>lira gönderildi

İki ile 4 milyon
lira gönderildi

​AFAD, Elazığ ve Malatya Valiliğine gönderdi.
Zemin etütlerinden <br>sonra inşaatlar yapılacak

Zemin etütlerinden
sonra inşaatlar yapılacak

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da açıkladı.
Yarım saatte <br>dört deprem oldu

Yarım saatte
dört deprem oldu

​AFAD, Elazığ'daki depremlerin detaylarını paylaştı.
Erdoğan arama <br>kurtarma bölgesinde

Erdoğan arama
kurtarma bölgesinde

​Cumhurbaşkanı çalışmaları yerinde takip ediyor.
3 binada arama devam ediyor

3 binada arama devam ediyor

AFAD deprem bölgesindeki son durumu açıkladı.
3 ay boyunca<br>mücbir sebep ilanı

3 ay boyunca
mücbir sebep ilanı

​Depremden etkilenen Elazığ ve Malatya'yı kapsıyor.
Çok önemli<br> 'yardım' uyarısı

Çok önemli
'yardım' uyarısı

Cumhurbaşkanlığı'nın duyuruları takip edilmeli.
Hatun Teyze<br> böyle kurtarıldı

Hatun Teyze
böyle kurtarıldı

​Enkaz altında kalan yaşlı kadın sağ kurtarıldı.
Azize kurtarıldı

Azize kurtarıldı

​AFAD görevlisiyle konuşması tüyleri diken diken yapmıştı.

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