Dünya Kadirovdan Amerikan askerlerine Erkekseniz karşımıza çıkarsınız
AVRUPA

Kadirov'dan Amerikan askerlerine: Erkekseniz karşımıza çıkarsınız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığı ile bilinen Çeçen lider Ramazan Kadirov, Ukrayna'daki Savaşı "cihat" olarak nitelendirdi. "Ukrayna'nın tamamı bizim toprağımızdır" diyen Kadirov, "Sınıra gelen Amerikan askerleri varmış. Erkekseniz karşımıza çıkarsınız" diye konuştu.

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Haber Merkezi Diğer
Kadirovdan Amerikan askerlerine: Erkekseniz karşımıza çıkarsınız
Ramazan Kadirov

Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov, sansasyonel sosyal medya açıklamalarına bir yenisini ekledi.

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Kadirov, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını, "Şeytana tapan satanistlere karşı bir cihat" olarak tanımladı ve bütün şehirlerin yok edilmesi çağrısında bulundu:

  • "Bizim sınırlarımız Harkov'da bitmiyor. Kiev, Odessa, Lviv... Ukrayna'nın tamamı bizimdir. Her şehri yerle bir edeceğiz. Her karış toprağı ele geçireceğiz. Allah'a hamdolsun bu, satanistlere karşı bir cihattır."

"Erkekseniz karşımıza çıkın"

Kadirov, daha sonra Romanya-Ukrayna sınırına yerleşen ABD'nin 101. Hava İndirme Tümeni'ne meydan okudu:

"Ukrayna sınırına gelen Amerikan askerleri varmış. Erkekseniz karşımıza çıkarsınız."

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