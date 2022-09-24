Kadirov'dan protestoculara açık tehdit: Sizi Ukrayna'ya cepheye gönderirim

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi askeri seferberlik ilanı sonrası Rusya'dan da sınırlı sayıda da olsa birçok kişi protesto gösterileri düzenlemişti. Bununla birlikte çok sayıda kişi ise Türkiye ve Ermenistan'a tek yönlü uçuş biletlerine akın etmişti.

Kısmi askeri seferberlik kararına tüm dünyadan tepkiler yükselirken Putin'e yakın bir isimden de protestolara katılanlara tehdit gibi uyarı geldi.

Çeçenistan Cumhurbaşkanı Kadirov, ülkesinde savaş karşıtı protestocuları akrabaları ile birlikte Ukrayna’da savaş bölgelerine göndermekle tehdit etti.

"GÖSTERİLERDEN UZAK DURUN"

Resmi Telegram hesabından açıklama yapan Kadirov, "Kimileri kısmi seferberliğe karşı çıkmak gerektiğini söylüyor. Hiç kimse Putin’in kararını tartışmamalı sadece uymalıdır. Hepinizi bu saçma sapan gösterilerden uzak durmaya çağırıyorum" dedi.

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Putin'in geçtiğimiz aylarda Kadirov'a korgeneral rütbesi vermişti.

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