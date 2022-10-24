Dünya Cepheye yolladığı oğullarından Kadirova pes dedirten hediye
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Cepheye yolladığı oğullarından Kadirov'a 'pes' dedirten hediye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e olan yakınlığı ile bilinen Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov'a, Ukrayna'da savaşmaya gönderdiği 18 yaşından küçük üç oğlu, etkisiz hale getirilen üç Ukraynalı askeri 'hediye' olarak takdim etti.

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Haber Merkezi Diğer
Cepheye yolladığı oğullarından Kadirova pes dedirten hediye
Ramazan Kadirov

Ukrayna savaşında Rusya lideri Putin'e verdiği destek ve cephe gerisinde verdiği pozlarla gündeme gelen Çeçenistan Devlet Başkanı Ramazan Kadirov 14, 15 ve 16 yaşlarındaki üç çocuğunun Ukrayna'ya giderek Rus birliklerine katılacağını söylemişti.

Esirleri 'hediye' olarak sundular

Kadirov'un oğulları etkisiz hale getirdikleri Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nden yakalanan üç askeri babalarına hediye etti.

"Yakında öğrenecekler"

Görüntülerde çok mutlu olduğu görünen Kadirov, çocuklarını tebrik ederek Ukraynalı askerler için "Esirlere geleneksel Çeçen yemeği gılniş yedirdik. Yakında normal insan gibi yaşamayı öğrenecekler" ifadelerini kullandı.

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