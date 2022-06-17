Kanada polisinden skandal açıklama: Siyahilere silah çekme olasılığımız daha yüksek Toronto polis şefi James Ramer düzenlediği basın toplantısında Siyahilerin uzun süredir ayrımcılığa maruz kaldığını kabul etti ve “Bir şef olarak benim ve üyelerimiz için uzlaşması ne kadar zor olsa da, beyaz insanlara göre Siyahilere silah çekme olasılığımız daha fazla." dedi.

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