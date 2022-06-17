Kanada polisinden skandal açıklama: Siyahilere silah çekme olasılığımız daha yüksek

Toronto polis şefi James Ramer, yeni açıklanan verilerden dolayı özür dileyerek şunları kaydetti:
- "Siyahi, yerli ve diğer ırk ayrımcılığına uğramış Torontonyalılar, beyaz insanlardan önemli ölçüde daha sık güç kullanımına ve çıplak aramalara maruz kalıyor. Siyahi topluluk asla bir özür istemedi ve bu onlarca yıldır var."
Toronto Polis Teşkilatı'nın 2020 verileri 949 güç kullanımı vakasını ve 7.114 çıplak aramayı içeriyor.
Kanada'nın en yüksek tirajlı gazetesi Toronto Star'a göre, bir kriter olarak toplam nüfusa bakıldığında polisin Siyahi insanlara beyazlara göre beş kat daha fazla güç kullanma olasılığı yer alıyor.