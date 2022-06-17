Dünya Kanada polisinden skandal açıklama Siyahilere silah çekme olasılığımız daha yüksek
AVRUPA

Kanada polisinden skandal açıklama: Siyahilere silah çekme olasılığımız daha yüksek

Toronto polis şefi James Ramer düzenlediği basın toplantısında Siyahilerin uzun süredir ayrımcılığa maruz kaldığını kabul etti ve “Bir şef olarak benim ve üyelerimiz için uzlaşması ne kadar zor olsa da, beyaz insanlara göre Siyahilere silah çekme olasılığımız daha fazla." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kanada polisinden skandal açıklama: Siyahilere silah çekme olasılığımız daha yüksek
​Toronto polis şefi James Ramer

Toronto polis şefi James Ramer, yeni açıklanan verilerden dolayı özür dileyerek şunları kaydetti:

  • "Siyahi, yerli ve diğer ırk ayrımcılığına uğramış Torontonyalılar, beyaz insanlardan önemli ölçüde daha sık güç kullanımına ve çıplak aramalara maruz kalıyor. Siyahi topluluk asla bir özür istemedi ve bu onlarca yıldır var."

Toronto Polis Teşkilatı'nın 2020 verileri 949 güç kullanımı vakasını ve 7.114 çıplak aramayı içeriyor.

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