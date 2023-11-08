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Dünya

Kanadalı şair Kaur'dan davet gönderen Beyaz Saray'a soğuk duş: İsrail'e desteği nedeniyle reddediyorum

Kanadalı şair Rupi Kaur, Beyaz Saray'ın Diwali (Işık) Bayramı kutlamalarına davetini, ABD'nin İsrail'in Gazze'deki saldırılarına desteği nedeniyle reddetti.

14:01 - 8/11/2023 Çarşamba
AA
Kanadalı şair Rupi Kaur.

Kanadalı şair Rupi Kaur.

Hint asıllı Kaur, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "toplu cezalandırmayı destekleyen bir kurumun davetini kabul edemeyeceğini" duyurdu.


Paylaşımında Kaur, kendini Başkan Joe Biden yönetiminin eylemlerini aklamak için kullandırmayacağını kaydetti.



ABD hükümetini Filistinlilere yönelik "soykırımı" meşrulaştırmaya çalışmakla suçlayan Kaur, daveti geri çevirirken ülkedeki Güney Asya kökenlileri de hükümetten hesap sormaya davet etti.


Başkan Yardımcısı Kamala Harris tarafından düzenlenen etkinliğin bugün başlaması bekleniyor.



Diwali Işık Bayramı


Hindu inancına göre, Diwali Işık Bayramı, iyinin kötüye galip gelmesini temsil ediyor. Bayramın kutlandığı ülkelerde Hindular, iyiliğin kazanmasını temsilen havai fişek ve maytaplarla ışıklı gösteriler düzenliyor.


Bina ve sokaklarını özel ışıklarla donatan Hindular, bayrama girerken kötülüklerden arınmak için de vücutlarını biber, susam veya Hindistan cevizi yağıyla yıkıyor.


#ABD
#Davet
#Gazze
#Rupi Kaur
#İsrail
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