İsrail ve ABD'nin nihai hedefi Gazze topraklarına tamamen çökmek!

Terör devleti İsrail'in Başbakanı Benyamin Netanyahu, İsrail saldırıları başlar başlamaz, 'ölüm yada göç' diyerek Filistinlilere Gazze'nin güneyine gitmeleri yönünde uyarıda bulundu.

İsrail ordusu, uçaklardan Gazze'nin güneyine gitmeleri gerektiğinin uyarısının yer aldığı broşürler attı.

Mısır, Irak, Ürdün'ün yanı sıra Türkiye başta olmak üzere uluslararası kuruluşlar ve ateşkes yanlısı ülkelerin tüm itirazlarına rağmen Gazzelilerin güneye göçü başladı.

Eli kanlı İsrail ordusu, tarihler 13 Ekim'i gösterirken bir göç konvoyunu vurmuş 70 kişiyi öldürmüş, 200’den fazla kişinin de yaralanmasına neden olmuştu.





Mısır: Filistinlilerin topraklarından sürülmesini reddediyoruz

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi, Filistinlileri topraklarından Sina ya da başka bir yere sürmeye yönelik her türlü girişimi reddettiklerinin altını çizerek, " Gazze'de şu an yaşanan, sivilleri Mısır'a göçe sürükleme girişimidir. Filistinlilerin topraklarından sürülmesini reddediyoruz. Gazzelileri Mısır'a gitmeye zorlama fikri, İsrail tarafından işgal edilen Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin de benzer şekilde yerlerinden edilmesine yol açacak ve bu bir Filistin Devleti kurulmasını imkansız hale getirecektir." dedi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah

Ürdün: Filistinlileri sürgün girişimini savaş ilanı sayacağız

Geçmiş dönemde yaşanan savaşlardan sonra neredeyse kendi nüfusundan fazla Filistinli göçü almış bir ülke olan Ürdün'de de Kral 2. Abdullah, Filistinli mültecileri Mısır veya Ürdün'e itme girişimine karşı uyarıda bulundu:

"Bu bir kırmızı çizgi, çünkü bazı olağan şüphelilerin sahada fiili sorunlar yaratmaya yönelik planının bu olduğunu düşünüyorum. Ürdün'e mülteci yok, Mısır'a da mülteci yok.”

Ürdün Başbakanı Bisher Khasawneh ise son açıklamasında Filistinlilerin Gazze’den çıkarılmasının Ürdün’ün “kırmızı çizgisi” olduğunu ifade ederek, “Ürdün, Filistinlilere yönelik sürgün girişimini savaş ilanı sayacaktır” dedi.

İsrail hedefi sürgün sonrası işgal: Topraklara çökecekler!

Terör devleti İsrail'in bu açıklama ve eylemleri nihai tek hedefini bir kez daha gözler önüne seriyor.

'Hamas'ı yok etme' bahanesiyle, Filistinlileri öldürmek ve göçe zorlamak...

Bundan sonra güneye akın eden insanlar bir daha geri dönemeyecekler.

İsrail bugüne kadar Filistin toprağını kaybeden veya terk eden hiçbir Filistinli maalesef geri dönemedi.

Böylelikle İsrail kuzeyden başlayarak Gazze'nin tamamını tarih boyu yaptığı gibi işgal edecek.

Sözde Yahudi yerleşimcileri buradaki evlere yerleştirerek, Gazze topraklarını ülke sınırları içine katacak.





İsrail İstihbaratı'nın skandal raporu ortaya çıktı

İsrail İstihbarat bakanlığının, Gazze Şeridi'ndeki 2 milyon 300 bin Filistinlinin, Mısır'daki, büyük bölümü çöl olan Sina Yarımadası'na nakledilmesini öngören bir öneri hazırladığı öğrenildi. Bakanlığın 13 Ekim tarihli belgesinde, Gazze'deki sivillerin Mısır'a göç ettirilmesinin "olumlu ve uzun vadeli stratejik sonuçlar doğuracağı" öne sürüldü. Diğer çözümlerin reddedildiği belgede Gazze'deki sivil nüfusun önce Kuzey Sina'daki çadır kentlere taşınması, ardından kalıcı kentler inşa edilmesi öngörüldü. Yerlerinden edilen Filistinlilerin tekrar girişini engellemek içinse İsrail içinde bir güvenlik bölgesi oluşturulması önerildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

Netanyahu işgal planını itiraf etti

İşgalci İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, son yaptığı açıklamada yine bu planı adeta kanıtlar nitelikte. Ateşkes çağrılarını kabul etmeyerek İsrail ordusunun Gazze'yi yeniden işgal edeceğine dair mesajlar veren Netanyahu, "Bence İsrail belirsiz bir süre için genel güvenlik sorumluluğuna sahip olacak çünkü buna sahip olmadığımızda neler olduğunu gördük. Bu güvenlik sorumluluğuna sahip olmadığımızda, hayal bile edemeyeceğimiz ölçekte bir Hamas terörü patlak veriyor" ifadelerini kullandı.























