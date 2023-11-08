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Dünya

İşgalci İsrail'in saldırılarında Gazze Şeridi'nde 40 bin konut tamamen yıkıldı

Terör devleti İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 32 gündür düzenlediği soykırıma varan katliam saldırılarında 30 bin tondan fazla patlayıcı kullandığı, bombalamalar sonucunda 40 bin konutun tamamen yıkıldığı, 222 bin konutun da zarar gördüğü belirtildi.

00:20 - 8/11/2023 Çarşamba
AA
İşgalcilerin ibadethaneleri de hedef aldığını hatırlatan Maruf, 53 vaizin öldürüldüğünü, 56 caminin tamamen, 136 caminin kısmen yıkıldığını ifade etti.

İşgalcilerin ibadethaneleri de hedef aldığını hatırlatan Maruf, 53 vaizin öldürüldüğünü, 56 caminin tamamen, 136 caminin kısmen yıkıldığını ifade etti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, düzenlediği basın toplantısında, işgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

Maruf, işgalci İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde 4 bin 237'si kadın, 2 bin 719'u çocuk 10 bin 328 kişiyi öldürdüğünü, yaklaşık 26 bin kişiyi de yaraladığını söyledi.

Gazze kenti ile Gazze Şeridi'nin kuzey ve orta kesimlerindeki mezarlıkların dolduğunun altını çizen Maruf, "İşgalci İsrail işgalinin sivillere karşı işlediği toplu suçlar nedeniyle artık cenaze defnedecek alan kalmadı." dedi.

Terör devleti İsrail saldırılarında yıkılan binaların enkazında kalanların olduğunu belirten Maruf, 3 binden fazla kişi hakkında kayıp bildiriminde bulunulduğunu aktardı.

Maruf, Gazze kenti ve kuzey bölgelerinden, İsrail'in "güvenli" olduğunu iddia ettiği Gazze Şeridi'nin güneyine giden 1021 kişinin işgalcilerin saldırılarında öldürüldüğünü kaydetti.


#Gazze
#İsrail
#saldırı
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