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Dünya

Katil İsrail'in saldırıları 139 gündür aralıksız sürüyor: Gazze'de can kaybı 29 bin 410'a çıktı!

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısı 29 bin 410'a çıktı. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, hâlen enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle cenazelere ulaşamadıkları belirtildi.

12:17 - 22/02/2024 Perşembe
Güncelleme: 12:18 - 22/02/2024 Perşembe
AA
Can kaybı 10 günde 1070 artarak 29 bin 410'a yükseldi.
Can kaybı 10 günde 1070 artarak 29 bin 410'a yükseldi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 10 günde 1070 artarak 29 bin 410'a yükseldi.


139 gündür sürüyor

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 139 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.


İsrail'in son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 97 kişinin öldürüldüğü, 132 kişinin yaralandığı belirtildi.


Buna göre İsrail, son 10 günde Gazze'de 1070 Filistinliyi öldürdü.


Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısı 29 bin 410'a, yaralıların sayısı da 69 bin 465'e yükseldi.



Cenazelere ulaşamıyorlar

Sağlık Bakanlığının açıklamasında, hâlen enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.



#Filistin
#Gazze Şeridi
#israil
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