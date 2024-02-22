Katil İsrail'in saldırıları 139 gündür aralıksız sürüyor: Gazze'de can kaybı 29 bin 410'a çıktı!

Buna göre İsrail, son 10 günde Gazze'de 1070 Filistinliyi öldürdü.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısı 29 bin 410'a, yaralıların sayısı da 69 bin 465'e yükseldi.