İsrail destekçisi KFC'den Gazzelilerin acılarıyla dalga geçen skandal reklam: Tepki çekince çark ettiler

İsrail’in Filistin'in Gazze şehrinde sivillere yönelik saldırıları İslam dünyasında büyük tepkilere yol açtı. İsrail ürünlerini ve markalarını boykot etmek isteyen birçok vatandaş ‘İsrail ürünleri ve malları neler?, Hangi markalar İsrail’e ait?’ sorularını sormaya başladı. Gıdadan, temizlik malzemelerine, içecekten giyim sektörüne kadar İsrail'e ait olan tüm markalara haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, İsrail'i destekleyen markalar hangileri? İşte İsrail'e desteğini açıklayan ve boykot edilen markaların listesi.