İsrail destekçisi KFC'den Gazzelilerin acılarıyla dalga geçen skandal reklam: Tepki çekince çark ettiler

Terör devleti İsrail Gazze'de aylardır sürdürdüğü katliam ile 29 binden fazla masum sivili şehit ederken 69 binden fazla sivili ise ağır yaralandı.
İsrail teröründen kaçmak isteyen Gazzeliler yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kaldı. Gazze'de İsrail ordusunun gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda bölgedeki binaların yarısından fazlası yıkıldı. Bu durum, Gazze'de yaşayan 2,3 milyon sakinin yüzde 85'inin sığındığı Refah'ı aşırı kalabalık hale getirerek yaşanmaz bir durum oluşturdu.
Çadırlarda ve tavuk kümeslerinde kalıyorlar
Milyonlarca Filistinli, çaresizlik içinde ne yapacaklarını düşünüyor ve bölge adeta insani bir krizle karşı karşıya kalmış durumda. Refah'ta yaşamaya çalışan Gazzeliler çaresizlikten artık tavuk kümeslerinde de kalmaya başladı.
İsrail destekçisi KFC'den dalga geçer gibi reklam
Gazze'deki insanlık dramı devam ederken İsrail destekçisi gıda markası KFC büyük bir skandala imza attı.
Tepki çekince geri adım attılar
Gazzelilerin çektiği acıyla alay eden Fast food firması KFC reklamın büyük tepkilere neden olmasının ardından tartışmalı gönderiyi apar topar sildi.
Daha sonra açıklamada bulunan şirketin sözcüsü, kampanyanın Orta Doğu’daki çatışmayla herhangi bir bağlantısı olmadığını ve neden oldukları yanlış anlaşılma için özür dilediklerini açıkladı.