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Dünya

İşgalci İsrail Batı Şeria'da 7'si çocuk 30 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da gerçekleştirdiği operasyonlarda son 24 saat içinde 7'si çocuk olmak üzere toplam 30 Filistinliyi gözaltına aldı.

18:05 - 21/02/2024 Çarşamba
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da son 24 saatte 7'si çocuk olmak üzere 30 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.


Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinin ortak açıklamasında, İsrail ordusunun Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.


İşgalci İsrail Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki baskınlarını sürdürdü

İsrail güçlerinin dünden beri Doğu Kudüs'ün yanı sıra Batı Şeria'nın Ramallah, Eriha, El Halil, Beytüllahim ve Tubas kentlerinde 7'si çocuk olmak üzere 30 Filistinliyi gözaltına aldığı ifade edildi.


İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 7 bin 150'ye yükseldiği aktarılan açıklamada, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılanların da bu sayıya dahil olduğu kaydedildi.


Açıklamada ayrıca İsrail güçlerinin, baskınlar sırasında Filistinlileri darbettiği ve evlere zarar verdiği vurgulandı.


İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.




#Batı Şeria
#Filistinli
#İsrail ordusu
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