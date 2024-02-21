İşgalci İsrail Batı Şeria'da 7'si çocuk 30 Filistinliyi gözaltına aldı

Gazze Şeridi'nde işgalci İsrail'in katlettiği oğlu Adem'in cenazesini alan baba şehit oğlunu kollarında taşıdı. Ailesinden 12 kişiyi kaybeden Gazzeli baba "Cennet kuşlarından oldu. Allah verdi Allah aldı." dedi. İşgalci İsrail ordusunun oğulları Ali ve Adem'i, annesi ve eşini kaybeden acılı baba yaşadığı tüm acılara rağmen "biz Allah'tan razıyız." ifadelerini kullandı. Gazze'de soykırımcı İsrail tarafından 30 binden fazla insan katledildi. Hastaneler doğrudan hedef alındı. BM'nin dahi gıda yardımı durdurma kararı aldığı Gazze'de 2.5 milyon insan açlığa mahkum edildi.