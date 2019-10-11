Dünya KKTC Geçitkale Havaalanını İHA ve SİHA merkezi yapacak
AVRUPA

KKTC Geçitkale Havaalanı'nı İHA ve SİHA merkezi yapacak

KKTC Geçitkale Havaalanı'nı İHA ve SİHA merkezi yapacak

KKTC, Geçitkale Havaalanı'nı İnsansız Hava Araçları (İHA) ile Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) merkezi olarak çalışma başlattı.

Haber Merkezi DHA
Geçitkale Havaalanı, NATO standartlarında inşa edilmişti.
Geçitkale Havaalanı, NATO standartlarında inşa edilmişti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 1982 yılında askeri maksatlar için inşa edilen Geçitkale Havaalanı'nın İnsansız Hava Araçları (İHA) ile Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) merkezi yapılması yönünde çalışma başlatıldı.
  • Bu amaçla Ankara'dan uzman bir ekip KKTC'ye geldi. Geçitkale'de incelemeler yapan uzman ekibin, olumlu görüş bildirdiği belirtildi.

Geçitkale Havaalanı.

Diplomatik kaynaklardan edindiği bilgilere göre, uzun süredir kapalı olarak tutulan Geçitkale Havaalanı konusunda, Ankara ile KKTC yönetimi arasında görüşmeler yapıldı.

1982'de inşa edilen havaalanını, İHA ve SİHA merkezi yapacak.


Ankara, havaalanının Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) kullanımına verilmesi isteğinde bulundu.

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