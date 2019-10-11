KKTC Geçitkale Havaalanı'nı İHA ve SİHA merkezi yapacak

Neo Nazi saldırganının çektiği görüntüler ortaya çıtkı

Almanya'nın Halle şehrinde 9 Ekim'de bir sinagog ve yakınlarındaki bir Türk dönercisine silahlı saldırı düzenleyen 27 yaşındaki Stephan Balliet'in görüntüleri internetten canlı yayınladığı ortaya çıktı. Balliet Sinagog kapısına ateş açmış, kapı açılmayınca bölgedeki bir kebap restoranına yönelmiş ve burada da bir kişiyi öldürmüştü.