Dünya KKTC tarafına provokatif saldırı Türk askeri teyakkuza geçti
AVRUPA

Rumlardan KKTC tarafına provokatif saldırı

KKTC tarafına provokatif saldırı: Türk askeri teyakkuza geçti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kıbrıs Barış Harekatı’nın 45. yıl dönümünü kutlarken kendilerine " Otonom Enosisçi Üniveriste Öğrencileri Cephesi" diyen iki yüz kişilik bir grup Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti tarafından ara bölgeyi ihlal ederek özellikle Türk askerlerinin nöbet tuttuğu yerlere Molotof ve meşaleler ile saldırılar düzenledi.

Haber Merkezi IHA
Rum tarafından Türk askerinin nöbet tuttuğu bölgeye molotof ve meşaleler ile saldırılar düzenledi.
Rum tarafından Türk askerinin nöbet tuttuğu bölgeye molotof ve meşaleler ile saldırılar düzenledi.

Irkçı Rum gruplar akşam saatlerinde Yunanistan bayraklarıyla bir araya gelerek Ledra Palas sınır kapısı ve çevresinde bulunana nöbet noktalarına ellerinde bulunana Molotof ve meşaleler ile saldırılarda bulundular.

  • Saldırı sonrası atılan maddelerin sebep olduğu küçük çaplı yangın kısa sürede söndürüldü.

TÜRK ASKERİ TEYAKKUZA GEÇTİ

Rum polisin herhangi bir güvenlik önlemi almazken Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı sınır birlikleri teyakkuza geçirilerek olası başka bir saldırıya karşı tedbir alındı.

Saldırıda çok sayıda molotof kullanıldı.

RUM TARAFI UYARILSIN

Birleşmiş Milletler nezdinde ise gerekli uyarılar yapılarak olası başka eylemlerin yapılmaması konusunda Rum tarafının uyarılması istendi.

Kıbrıs’ta Rumlardan Türk askerine molotoflu saldırı
OYNAT 01:03
Kıbrıs’ta Rumlardan Türk askerine molotoflu saldırı
Kıbrıs'ta 'Otonom Enosisçi Üniversitesi Öğrencileri Cephesi' olarak bilinen 200 kişilik ırkçı Rum grup, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümünde ellerinde Yunan Bayrakları, molotof ve meşalelerle sınır nöbetindeki Türk askerlerine saldırı düzenledi.

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