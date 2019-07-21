Rumlardan KKTC tarafına provokatif saldırı KKTC tarafına provokatif saldırı: Türk askeri teyakkuza geçti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kıbrıs Barış Harekatı’nın 45. yıl dönümünü kutlarken kendilerine " Otonom Enosisçi Üniveriste Öğrencileri Cephesi" diyen iki yüz kişilik bir grup Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti tarafından ara bölgeyi ihlal ederek özellikle Türk askerlerinin nöbet tuttuğu yerlere Molotof ve meşaleler ile saldırılar düzenledi.

Haber Merkezi 21 Temmuz 2019, 09:09 Son Güncelleme: 21 Temmuz 2019, 10:45 IHA