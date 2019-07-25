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​KKTC: Sahaya iniyoruz

KKTC: Sahaya iniyoruz

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Özersay, "Mülkiyet hakkına saygılı olarak adım atacağız, statüko kırılacak" ifadesini kullandı. 45 yıldır kapalı olan Maraş'ın sivil hayatın bir parçası haline gelmesi gerektiğini vurgulayan Özersay, envanter çalışması için sahaya ineceklerini açıkladı. Gazimağusa şehrine bağlı olan Maraş, 1974'te BM Güvenlik Konseyinin aldığı karar uyarınca hem yerleşime hem de iskana kapatılmıştı.

Haber Merkezi DHA
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Kudret Özersay.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Kudret Özersay.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, "Mülkiyet hakkına saygılı olarak adım atacağız, statüko kırılacak" ifadesini kullandı.

Özarsay, "45 yıldır kapalı olan Maraş'ta envanter çalışması için sahaya iniyoruz" dedi.

Maraş'la ilgili kararı incelemelerden sonra vereceklerini belirten Özersay, Maraş'ın sivil hayatın bir parçası haline gelmesi gerektiğini vurguladı.

KKTC'nin Gazimağusa şehrine bağlı olan Maraş, 1974'te Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin aldığı karar uyarınca hem yerleşime hem de iskana kapatılmıştı.

‘ASKERİ BÖLGE STATÜSÜ DEĞİŞECEK’

Kapalı Maraş'taki envanter çalışmalarının ardından, bölgenin 'askeri' değil, 'sivil' statü haline çevrilmesi için çalışmalar yapılacak. Bunun için bir yasa tasarısı hazırlanacak ve Meclis'ten geçirilecek.

  • Özersay, “Mesele idarî statü değildir. Mantık yanlıştır. Kapalı Maraş KKTC’nin parçasıdır. Farz edelim ki yeni bir yol geçsin diye Girne otoyolunun bir noktasındaki askeri bir bölgenin statüsünü değiştirdim. Dünya kamuoyu böyle bir şeyi ne sebeple protesto edecek?” diyerek Maraş'ın askeri statüsünün değiştirileceği ile ilgili mesaj verdi.

Özersay, Rum lider Nikos Anastasiadis'in, Kapalı Maraş konusunda iki taraf arasında teknik komite kurulmasını talep etmesine ise tepki göstererek, "Kapalı Maraş'ta Rum liderliği muhatabımız değil" dedi.

'MARAŞ'IN KAPALI KALMASI MANTIKSIZ'

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Kapalı Maraş'ın Rumlara iadesinin söz konusu olmayacağını açıklamıştı. Tatar, şunları söylemişti:

"Maraş'ın Türk ulusuna ait olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu süreci iyi yönetebilirsek Maraş'ta çok iyi, hayırlı şeylerin olabileceği düşüncesindeyiz. Maraş'ın daha fazla kapalı kalması artık mantıksızlıktır; çünkü bir görüşme süreci yok, anlaşma noktası yok. Anlaşma vaadi hiç görünmüyor. Dolayısıyla bu şekilde açılması yasal hak sahiplerine hak sağlayacak. Oranın da tekrar yerleşime açılması ile hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, hem de eski yasal sahipleri için faydalı olacak."

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KKTC'nin Gazimağusa şehrine bağlı olan Maraş, 1974'te Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin aldığı karar uyarınca hem yerleşime hem de iskâna kapatılmıştı.

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