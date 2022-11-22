Dünya Komşu panikledi Yunan basını Atinanın yeni hamlesini sayfalarına taşıdı
AVRUPA

Komşu panikledi: Yunan basını Atina'nın yeni hamlesini sayfalarına taşıdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'daki resepsiyonda, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile selamlaşıp tokalaşması Yunanistan'da paniğe neden oldu. Yunan basını Atina'nın yeni hamlesini sayfalarına taşıdı.

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Haber Merkezi Diğer
Komşu panikledi: Yunan basını Atinanın yeni hamlesini sayfalarına taşıdı
Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'da Dünya Kupası'nın açılışı dolayısıyla liderlere verilen resepsiyonda, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile selamlaşıp tokalaştı.

  • Erdoğan'ın bu hamlesi Yunanistan'da paniğe neden oldu. Komşu basını sayfalarını bu olaya ayırdı.

Ta Nea bu gelişmeyi 'Mısır'ın önemi ve Sisi-Erdoğan fotoğrafı' başlığı ile okurlarına sundu. Haberde Erdoğan'ın sözlerine yer verildi ve şu yorumda bulunuldu;

'Fotoğraf iki ülke arasındaki uzlaşma sürecini başlatma adımı olarak yorumlandı.'

CNN Yunanistan ise haberi 'Ankara, Kahire ile ve hatta en üst siyasi düzeyde işbirliği yapmaya çalışıyor' yorumu ile okurlarına servis etti.

Yunan basını Atina'nın yeni hamlesini de sayfalarına taşıdı. Zira Ege ve Akdeniz'deki gerilimi sürekli artıran Atina adeta Mısır'a bakanlar düzeyinde çıkartma yapmak için geri sayıma geçmiş durumda.

Bugün 3 bakanını Kahire'ye gönderen Yunanistan, Mısır ile bir dizi anlaşma imzalamaya hazırlanıyor.

In.gr haberinde bu gelişme ile ilgili şu değerlendirmede bulundu;

'Bu ortamda Salı günü bir değil üç bakan, iki önemli ikili anlaşmanın imzalanması için Mısır'a gidiyor.'

Haberde Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Dışişleri Bakanı Nikos Panagiotopoulos ve Dışişleri Bakanı Miltiadis Varvitsiotis Kahire'ye gideceği bilgisine yer verildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'dan dönerken gazetecilere 'Bir süreç başlayabilir demiştik. Böyle bir sürecin başlaması için burada bir adım atılmış oldu ve hayırlısıyla görüşmeleri yaptık' demişti.

Erdoğan açıklamasında şu ifadelere yer vermişti;

'Temennim odur ki, önce bakanlarımızla başlayan bir süreci, daha sonra inşallah üst düzey görüşmelerle iyi bir noktaya taşıyalım istiyoruz. Çünkü olaya ben şöyle bakıyorum, Türkiye-Mısır arası, bir liderler buluşması değildir, Türk milleti ile Mısır halkının geçmişteki birlikteliği bizim için çok önemlidir. Yeniden niye olmasın, yeniden niye başlamasın? Bunların sinyalini verdik. İnşallah fevkalade bir hal olmadıktan sonra bu adımı hayırlısıyla atarız. Bizim tabii kendilerinden tek isteğimiz; bu görüşmelerle birlikte, bize karşı Akdeniz’de tavır içinde olanlara yönelik burada biz barışı ikame edelim, onunla beraber yolumuza inşallah devam edelim.'

MISIR'DAN 'BAŞLANGIÇ' VURGUSU

Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan konuya ilişkin açıklamada ise 'Erdoğan ve Sisi'nin el sıkışması ikili ilişkileri geliştirmenin başlangıcı olacak' denildi.

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