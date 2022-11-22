Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sisinin tokalaşması Yunanistanı panikletti Apar topar Mısıra gönderiyorlar
ORTADOĞU

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sisi'nin tokalaşması Yunanistan'ı panikletti: Apar topar Mısır'a gönderiyorlar

Ege ve Akdeniz'de Avrupa'nın desteğiyle Türkiye'ye yönelik provokatif girişimlerde bulunan Yunanistan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile tokalaşması sonrası panik başladı. Harekete geçen Atina yönetimi bakanlarını apar topar Kahire'ye gönderme kararı aldı. Mısır, Akdeniz'deki potansiyel gaz rezervleri sebebiyle kilit ülke konumunda.

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Haber Merkezi Diğer
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sisinin tokalaşması Yunanistanı panikletti: Apar topar Mısıra gönderiyorlar
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Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim devam ederken, hafta sonu Katar'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mısırlı mevkidaşı Sisi'nin bir araya gelerek yıllar sonra tokalaşması Atina'da gündem oldu.

Yunanistan bakanlarını Mısır'a gönderiyor

Son yıllarda Mısır ile ittifakı kuvvetlendirerek bir dizi anlaşmalar yapan Yunanistan, bu karenin yayınlanmasından sonra bugün harekete geçerek diplomatik bir hamle yapmaya karar verdi. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı; Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ve Dış İlişkiler Bakanı Miltiadis Varvitsiotis'in Mısır’a giderek mevkidaşlarıyla görüşeceği belirtildi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada taraflar arasında bir dizi anlaşma imzalanacağı da belirtildi.

Yunan Savunma Bakanı'nın, Mısırlı mevkidaşı Muhammed Ahmed Zeki ile anlaşma imzalayacağı aktarılırken, Yunanistan’ın çok okunan gazetelerinden Ta Nea ise, bu anlaşmanın Türkiye'nin Mavi Vatan doktrinine karşı olduğunu ileri sürdü.

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