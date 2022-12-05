Dünya Kremlin Sözcüsü Peskov Tavan fiyat askeri operasyonları etkilemeyecek
ASYA

Kremlin Sözcüsü Peskov: Tavan fiyat askeri operasyonları etkilemeyecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batılı ülkeler tarafından Rus petrolüne getirilen tavan fiyat uygulaması ile ilgili yaptığı açıklamada, bu uygulamanın Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonlarını etkilemeyeceğini vurguladı.

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Haber Merkezi İHA
​Kremlin Sözcüsü Peskov: Tavan fiyat askeri operasyonları etkilemeyecek
Kremlin Sözcüsü Peskov

Avrupa Birliği (AB) ve G7 ülkeleri tarafından Rus petrolüne tavan fiyat uygulaması kararının alınmasına Rusya’dan tepkiler gelmeye devam ediyor. Rusya’yı ekonomik olarak zora sokması beklenen kararın Rus ordusunun Ukrayna’daki askeri operasyonlarını etkilemeyeceğini söyleyen Peskov, "Rusya Federasyonu ekonomisi, özel bir askeri operasyon çerçevesinde tüm ihtiyaç ve gereksinimleri tam olarak karşılayacak potansiyele sahiptir ve bu tür engellemeler operasyonları etkilemeyecektir. Ancak bu önlemler küresel enerji piyasasındaki istikrarı kesinlikle etkileyecektir" ifadelerini kullandı.
Tavan fiyat uygulamasına karşı kendilerinin de bir yanıt vereceğini belirten Peskov, "Bir karar hazırlanıyor. Herhangi bir tavan fiyatı tanımayacağımız açıktır. Yaptırımlar nedeniyle elbette bazı sorunlar ortaya çıkıyor. Ancak bunlar şu ana kadar kritik nitelikte olmadılar. Uzmanlar, Rus ekonomisinin bu koşullara uyum sürecini görüyorlar, bunu inkar etmek profesyonelce bir yaklaşım olmaz. Yaptırımların Avrupa ülkelerine verdiği zarar konusunda sessiz kalmak da profesyonel bir yaklaşım olmayacaktır" dedi.

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