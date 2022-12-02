Almanya Ukrayna’ya 'Gepard' uçaksavar tankı gönderecek

Gündem

CHP'li Nilüfer Belediyesi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşcinseller için yasal düzenleme vaatlerine destek niteliğinde bir adım attı. Belediye, LGBT'liler için özel dayanışma merkezi açtı. Hükümetin aile kurumunun korunmasına yönelik çalışmaları sürerken,

vatandaşlar Nilüfer Belediyesi'nin LGBT hamlesini tepkiyle karşıladı. Kamuoyunda büyük eleştiri alan bu durum sonrası İçişleri Bakanlığı da düğmeye bastı. İçişleri Bakanlığı, LGBT için özel dayanışma merkezi açan CHP'li Nilüfer Belediyesi’nde araştırma/ ön inceleme başlatıldığını duyurdu.