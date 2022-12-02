Dünya Almanya Ukraynaya Gepard uçaksavar tankı gönderecek
AVRUPA

Almanya Ukrayna’ya 'Gepard' uçaksavar tankı gönderecek

Almanya'nın, Ukrayna-Rusya savaşı dolayısıyla, Ukrayna'ya ilave olarak 7 adet ''Gepard'' (Çita) tipi zırhlı uçaksavar tankını teslim etmeye hazırlandığı açıklandı.

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Haber Merkezi AA
Almanya Ukrayna’ya Gepard uçaksavar tankı gönderecek
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Alman hükümetinin, Rus ordusuna karşı savaşmak için halihazırda kullanılan 30 uçaksavar tankına ek olarak Ukrayna'ya 7 Gepard tankı daha göndereceği belirtildi.

Başlangıçta hurdaya ayrılması planlanan söz konusu tankların şu anda Münih merkezli silah üreticisi Krauss-Maffei Wegmann tarafından tamir edildiği kaydedilen haberde, tankların 2023 ilkbaharında Ukrayna'ya varmasının beklendiği aktarıldı.

Alman hükümetinin tankların yanı sıra Kiev'e ek mühimmat göndereceği bildirildi.

Almanya'nın Ukrayna'ya toplam 50 Gepard teslim etmesi bekleniyor.

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