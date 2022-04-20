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Dünya Kuran-ı Kerimi yakmıştı İsveçten provokatör siyasetçiye suç duyurusu
AVRUPA

Kur'an-ı Kerim'i yakmıştı: İsveç'ten provokatör siyasetçiye suç duyurusu

İsveç'in Malmö şehrinde Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonu gerçekleştiren Danimarkalı siyasetçi Rasmus Paludan hakkında 'nefret suçu' işlemekten suç duyurusunda bulunuldu. Paludan, İsveç'teki eyleminin ardından Danimarka'ya gitmiş ve orada da benzer bir provokasyona imza atmıştı.

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Haber Merkezi AA
Kuran-ı Kerimi yakmıştı: İsveçten provokatör siyasetçiye suç duyurusu
Danimarkalı siyasetçi Rasmus Paludan

Malmö Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan suç duyurusunda, Paludan'ın halkı kışkırtarak kin ve nefret suçu işlemekten dolayı cezalandırılması istendi.

Malmö Bölge Emniyet Müdürü Jimmy Arkenheim, 2020'de de aynı nedenle Paludan hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu, o zaman savcının olayı mahkemeye taşımaya gerek görmediğini aktardı.

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"BU SEFER DAVA KAPATILMAYACAK"

Olayın yeniden gözden geçirilmesi için suç duyusunda bulunduklarını aktaran Arkenheim, bu sefer davanın kovuşturmadan kapatılmayacağına ve mahkemeye taşınacağına inandığını söyledi.

Provokasyon Danimarka'ya taşındı: 30 polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yaktı
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Provokasyon Danimarka'ya taşındı: 30 polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yaktı

PROVOKATÖR PALUDAN 2017'DEN BERİ YAKIYOR

Danimarka ve İsveç vatandaşlığı bulunan Paludan, Danimarka'nın çeşitli şehirlerinde 2017'den beri Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarında bulunuyor.

Paludan, geçen yıl ramazan ayı boyunca Müslüman mahalleler ve cami yakınlarında polis korumasında provokasyonlarına devam etmişti.

Rasmus Paludan, Paskalya tatili boyunca İsveç'in başkenti Stockholm ile Malmö, Norköpin ve Jönköping kentlerinde de söz konusu provokasyonlarını sürdürmüştü.

Paludan'ın durdurulmasını isteyen göstericiler de yollarda lastikler yakarak polise taşlarla saldırmıştı. Çıkan olaylarda 26 polis ve 14 gösterici yaralanmış, 20 polis aracı da yakılarak tahrip edilmişti.

Provokasyon Danimarka'ya taşındı: 30 polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yaktı
OYNAT 00:28
Provokasyon Danimarka'ya taşındı: 30 polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yaktı
İsveç'in çeşitli şehirlerinde Kur'an-ı Kerim yakan Danimarkalı siyasetçi Rasmus Paludan, provokasyonunu ülkesine taşıdı. Paludan, yaklaşık 30 polisin yakın koruması altında Kur'an-ı Kerim yakarak sosyal medyada yayımladı.

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