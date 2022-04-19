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Dünya Provokasyon Danimarkaya taşındı 30 polis koruması altında Kuran-ı Kerim yaktı
AVRUPA

Provokasyon Danimarka'ya taşındı: 30 polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yaktı

İsveç'in çeşitli şehirlerinde Kur'an-ı Kerim yakan Danimarkalı siyasetçi Rasmus Paludan, provokasyonunu ülkesine taşıdı. Paludan, yaklaşık 30 polisin yakın koruması altında Kur'an-ı Kerim yakarak sosyal medyada yayımladı.

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Haber Merkezi AA
Provokasyon Danimarkaya taşındı: 30 polis koruması altında Kuran-ı Kerim yaktı
Kur'an-ı Kerim yakan Danimarkalı provokatör Rasmus Paludan

İsveç'in çeşitli şehirlerinde Paskalya tatilinde polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakarak Müslümanları provoke eden Paludan, provokasyonlarını Danimarka'ya taşıdı.

Tarnby kentinde Müslümanların yoğun yaşadığı Sneserevej Mahallesi'nde Kur'an-ı Kerim yakan Paludan, İsveç polisinin kendisini koruyamadığını ve Danimarka polisinin kendisini hakkıyla koruyabildiğini göstermek için eylemi yaptığını belirtti.

Provokasyon Danimarka'ya taşındı: 30 polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yaktı
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Provokasyon Danimarka'ya taşındı: 30 polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yaktı
İsveç'in çeşitli şehirlerinde Kur'an-ı Kerim yakan Danimarkalı siyasetçi Rasmus Paludan, provokasyonunu ülkesine taşıdı. Paludan, yaklaşık 30 polisin yakın koruması altında Kur'an-ı Kerim yakarak sosyal medyada yayımladı.

PROVOKATÖRÜ 30 POLİS KORUDU

Polis şeridinin çevrildiği alanda Kur'an-ı Kerim yakan Paludan'ı yaklaşık 30 polis korurken, Danimarka İstihbarat Teşkilatı'ndan (PET) 7 sivil polis de yakın koruma sağladı.

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SENELERDİR AYNI PROVOKASYONU YAPIYOR

Danimarka ve İsveç vatandaşlığı bulunan aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan, Danimarka'nın çeşitli şehirlerinde 2017'den beri Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonunda bulunuyor.

2021 ramazanında Danimarka'da 30 gün Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonu gerçekleştiren Paludan, Müslüman mahaller ve cami yakınlarında polis korumasında provokasyonlarına devam etmişti.

Paludan, Paskalya tatili boyunca İsveç'in başkenti Stockholm ile Malmö, Norköpin ve Jönköping kentlerinde Müslümanların kalabalık yaşadığı mahalleler ve cami önlerinde polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonunda bulunmuştu.

Paludan'ın durdurulmasını isteyen karşı göstericiler de yollarda lastikler yakarak, polise taşlarla saldırmıştı. Çıkan olaylarda 26 polis ve göstericilerden de 14 kişi yaralanırken, 20 polis aracının da yakılarak tahrip edilmişti.

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Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'ın İsveç'in çeşitli kentlerinde polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakmasına tepkiler devam ediyor. Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonunu protesto eden üç göstericinin polisin açtığı ateş sonucu yaralandığı bildirildi.
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