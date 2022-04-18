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Dünya Avrupa ülkesi İsveçte Kuran-ı Kerim yaktılar Olaylar patladı, peş peşe nota verdiler
AVRUPA

Avrupa ülkesi İsveç'te Kur’an-ı Kerim yaktılar!: Olaylar patladı, peş peşe nota verdiler

İsveç'te aşırı sağcı Danimarka-İsveç vatandaşı Rasmus Paludan’ın Kur’an-ı Kerim yakmasının ardından son üç gündür birçok kentte şiddet olayları patlak verdi. Norrköping kentinde polisin uyarı ateşi açması sonucu üç kişi yaralandı. Irak ve İran, Kur’an-ı Kerim’e yönelik çirkin saldırı nedeniyle İsveç’e nota verdi.

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Haber Merkezi İHA
Avrupa ülkesi İsveçte Kur’an-ı Kerim yaktılar!: Olaylar patladı, peş peşe nota verdiler: Rasmus Paludan Kimdir?
Aşırı sağcıların Kur’an-ı Kerim’i yakması sonrası İsveç karıştı.

İsveç’te Stram Kurs (Sıkı Yön Partisi) lideri aşırı sağcı Danimarka-İsveç vatandaşı Rasmus Paludan’ın geçtiğimiz perşembe günü Linköping kentindeki bir meydanda Kur’an-ı Kerim’i yakması sonrası ülkedeki birçok kentte şiddet olayları patlak verdi.

Aşırı sağcılar ve karşı protestocular arasında çıkan olaylarda araçlar ateşe verilirken, aralarında polislerin de bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı. Ülkenin doğusundaki Norrköping kentinde polisin, göstericileri dağıtmak için açtığı uyarı ateşinde 3 kişinin yaralandığı bildirildi. Çıkan olaylarda çok sayıda aracın ateşe verildiği ve en az 17 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Dün ülkenin güneyindeki Malmö kentinde Stram Kurs destekçilerinin düzenlediği miting sırasında ise bir otobüsün de aralarında bulunduğu çok sayıda araç ateşe verilmişti.

Çıkan olaylarda şu ana kadar 16 polis yaralandı

Geçtiğimiz perşembe gününden bu yana patlak veren olaylarda şu ana kadar 16 polisin yaralandığı ve çok sayıda polis aracının ateşe verildiği ifade edildi.

"BU BAŞKA BİR ŞEY"

  • İsveç Ulusal Polis Şefi Anders Thornberg dün yaptığı açıklamada, göstericilerin polis memurlarının hayatlarına kast ettiğini belirtmiş, "Daha önce şiddetli isyanlar gördük. Ama bu başka bir şey" demişti.

Irak ve İran’dan İsveç’e nota

Irak ve İran, Kur’an-ı Kerim’e yönelik çirkin saldırı nedeniyle İsveç’e nota verdi.

Öte yandan Danimarka’da ırkçılık da dahil birçok suçtan 2020’de bir ay hapis cezasına çarptırılan Paludan, Fransa ve Belçika’nın yanı sıra diğer Avrupa ülkelerinde de benzer Kur’an-ı Kerim yakma eylemleri planladığı biliniyor.

İsveç polisi Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını protesto edenlere ateş açtı
OYNAT 00:44
İsveç polisi Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını protesto edenlere ateş açtı
Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'ın İsveç'in çeşitli kentlerinde polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakmasına tepkiler devam ediyor. Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonunu protesto eden üç göstericinin polisin açtığı ateş sonucu yaralandığı bildirildi.
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