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Borsa açılış tarihi yatırımcının takibinde! İşte Borsa İstanbul açılış tarihi

Borsa İstanbul'da hisse senedi alıp satan yatırımcılar, Kurban Bayramı tarihlerinde borsanın açık olup olmadığını dair araştırmalarına hız verdi. Peki, Borsa bayramdan sonra ne zaman açılacak? İşte, Borsa İstanbul açılış tarihi...

17:53 - 18/06/2024 Salı
Yeni Şafak
Borsa açılış tarihi
Borsa açılış tarihi

Kurban Bayramı 16-19 Haziran arasında idrak edilecek. Kurban Bayramı tatili nedeniyle gelecek hafta pazartesi, salı ve çarşamba günü yurt içi piyasalar kapalı olacak. İşte, Borsa İstanbul açılış tarihi...

BORSA NE ZAMAN AÇILACAK?

Kurban Bayramı 16-19 Haziran arasında idrak edilecek. Kurban Bayramı tatili nedeniyle gelecek hafta pazartesi, salı ve çarşamba günü yurt içi piyasalar kapalı olacak. Borsa, Kurban Bayramı'nda kapalı olacak. Borsa İstanbul, 20 Haziran Perşembe günü açılacak.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi kaçtan kapattı?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,76 değer kazanarak 10.471,32 puandan tamamlamıştı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.700 seviyelerinin direnç, 10.400 ve 10.300 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.


Altın fiyatları FED faiz kararı sonrası yatırımcının yüzünü güldürmeye başladı: Altın düşer mi çıkar mı? Gram çeyrek cumhuriyet ne kadar? Canlı altın fiyatları son durum!

Bugün altın fiyatları merak edenler için güncel fiyatları derledik. Altın piyasasındaki dalgalanmalar ve ekonomik gelişmeler, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Son haftalarda düşüş eğiliminde olan güncel altın fiyatlarında FED'in faiz kararı sonrası yeniden yükselişe geçti. Bayramda anlık altın fiyatlarını takip eden yatırımcı, güncel altın fiyatı bugün ne kadar? Altın yükseldi mi? sorularına cevap arıyor. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün kaç TL? Altın alınmalı mı satılmalı mı, altın fiyatı düşecek mi yükselecek mi? İşte, 18 Haziran 2024 altın fiyatları alış-satış rakamları son durum...


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Borsa açılış tarihi yatırımcının takibinde! İşte Borsa İstanbul açılış tarihi