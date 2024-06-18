Bugün altın fiyatları merak edenler için güncel fiyatları derledik. Altın piyasasındaki dalgalanmalar ve ekonomik gelişmeler, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Son haftalarda düşüş eğiliminde olan güncel altın fiyatlarında FED'in faiz kararı sonrası yeniden yükselişe geçti. Bayramda anlık altın fiyatlarını takip eden yatırımcı, güncel altın fiyatı bugün ne kadar? Altın yükseldi mi? sorularına cevap arıyor. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün kaç TL? Altın alınmalı mı satılmalı mı, altın fiyatı düşecek mi yükselecek mi? İşte, 18 Haziran 2024 altın fiyatları alış-satış rakamları son durum...