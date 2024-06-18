Kurban Bayramı 16-19 Haziran arasında idrak edilecek. Kurban Bayramı tatili nedeniyle gelecek hafta pazartesi, salı ve çarşamba günü yurt içi piyasalar kapalı olacak. İşte, Borsa İstanbul açılış tarihi...
BORSA NE ZAMAN AÇILACAK?
Kurban Bayramı 16-19 Haziran arasında idrak edilecek. Kurban Bayramı tatili nedeniyle gelecek hafta pazartesi, salı ve çarşamba günü yurt içi piyasalar kapalı olacak. Borsa, Kurban Bayramı'nda kapalı olacak. Borsa İstanbul, 20 Haziran Perşembe günü açılacak.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi kaçtan kapattı?
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,76 değer kazanarak 10.471,32 puandan tamamlamıştı.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.700 seviyelerinin direnç, 10.400 ve 10.300 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.