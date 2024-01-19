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Dünya

Kuzey Kore duyurdu: Su altı nükleer silah sistemini test ettik

Kuzey Kore yönetimi, Güney Kore, ABD ve Japonya'nın Kore Yarımadası'nın güneyinde yürüttüğü ortak deniz tatbikatına tepki olarak "su altı nükleer silah sistemini" test ettiğini duyurdu.

06:59 - 19/01/2024 Cuma
AA
Kuzey Kore su altı nükleer silah sistemini test ettiğini bildirdi.
Kuzey Kore su altı nükleer silah sistemini test ettiğini bildirdi.

Kuzey Kore haber ajansı KCNA'nın konuyla ilgili yayımladığı haberde, DPRK Savunma Bilimleri Akademisi tarafından geliştirilen, "Haeil-5-23" adı verilen sistemin, Kore Yarımadası'nın doğusunda test edildiği bildirildi.


Haberde testin hangi tarihte gerçekleştirildiği belirtilmezken, Savunma Bakanlığından adı anılmayan bir sözcünün, "Ordumuzun su altı nükleer karşılık kapasitesi daha ileri seviyeye yükseltildi. ABD ve müttefiklerinin donanmalarının düşmanca manevralarına karşı denizde ve denizaltında caydırıcı eylemlerimiz sürecek" ifadesine yer verildi.


Silah sisteminin, nükleer başlıklı insansız su altı araçlarını kullandığı iddia ediliyor.


Güney Kore, ABD ve Japonya donanmaları, 15-17 Aralık'ta, Kore Yarımadası'nın güneyinde ABD'nin Carl Vinson uçak gemisinin katıldığı ortak deniz tatbikatı düzenlemişti.

Kuzey Kore: Hipersonik savaş başlığı taşıyan orta menzilli füze test edildi
Kuzey Kore: Hipersonik savaş başlığı taşıyan orta menzilli füze test edildi

Kuzey Kore tarafından gerçekleştirilen ve Güney Kore ile Japonya'nın tepkisine neden olan son füze denemesine ilişkin resmi açıklama geldi. Pyongyang'dan yapılan açıklamada, Kuzey Kore Füze İdaresi'nin hipersonik savaş başlığı taşıyan katı yakıtlı bir orta menzilli balistik füzeyi (IRBM) başarıyla test ettiği bildirildi. Açıklamada, denemenin amacının hipersonik manevra kabiliyetine sahip savaş başlığının özelliklerini ve çok kademeli yüksek itiş gücüne sahip yeni katı yakıtlı motorların güvenilirliğini doğrulamak olduğu kaydedildi. Test atışının komşu ülkelerin güvenliği üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı vurgulanırken, füzenin uçuş mesafesi ve irtifası hakkında bilgi verilmedi.

#"Haeil-5-23"
#ABD
#Güney Kore
#Japonya
#Kuzey Kore
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