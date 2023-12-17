Güney Kore: Kuzey balistik füze fırlattı

Asya Siyasi Partileri Uluslararası Konferansı (ICAPP) Medya Forumu’nun 3. toplantısında bir konuşma yapmak üzere Perşembe günü Güney Kore’nin başkenti Seul’e geldim.Malum Kuzey Kore balistik füze ve nükleer programını sürdürüyor, testlere devam ediyor. Bazı iddialara göre, Pyongyang rejiminin geliştirdiği füze teknolojisi Alaska’yı vurabilecek seviyeye ulaşmış durumda. Öte yandaysa Trump yönetimi Kuzey Kore’ye karşı sabırlarının bittiğini söylemeye devam ediyor ve Çin’e Kuzey Kore’yi dizginlemesi