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Dünya

Güney Kore: Kuzey balistik füze fırlattı

Güney Kore, Kuzey'in balistik füze fırlattığını bildirdi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından füzeye ilişkin yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne (Doğu Denizi) balistik füze fırlattığı belirtildi.

17:46 - 17/12/2023 Pazar
AA
Güney Kore Kuzey Kore'nin balistik füze fırlattığını açıkladı
Güney Kore Kuzey Kore'nin balistik füze fırlattığını açıkladı

Güney Kore, Kuzey'in Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne balistik füze fırlattığını bildirdi. Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından füzeye ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne (Doğu Denizi) balistik füze fırlattığı belirtildi. Füzenin tipine yer verilmeyen açıklamada, daha fazla bilgi paylaşılmadı. Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Kim Tae-hyo, 15 Aralık'ta, Kuzey Kore'nin bu ay içinde kıtalar arası balistik füze denemesi yapabileceğini söylemişti.



#Güney Kore
#Japon Denizi
#Kuzey Kore
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