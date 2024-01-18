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Dünya

ABD'den Rusya açıklaması: Yardımların artarak devam etmesini görmek istemiyoruz

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ryder, Kuzey Kore ile Rusya ilişkisinin “açık” olduğunu belirterek, “Ukrayna'da kullanılmak üzere Rusya'ya yapılan yardımların artarak devam etmesini görmek istemiyoruz” dedi.

09:46 - 18/01/2024 Perşembe
IHA
ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder.
ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son-Hui'nin Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un daveti üzerine Rusya'yı ziyaret etmesinin ardından, ABD'den Pyongyang'a uyarı niteliğinde açıklamalar geldi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder düzenlediği basın toplantısında, Kuzey Kore ile Rusya arasındaki ilişkinin “açık” olduğunu belirterek, “Ukrayna'da kullanılmak üzere Rusya'ya yapılan yardımların artarak devam etmesini görmek istemiyoruz” ifadelerini kullandı.


Kuzey Kore'nin son hipersonik orta menzilli balistik füze testi ile ilgili bir soruyu da yanıtlayan Ryder, Pyongyang'ı “istikrar bozucu” faaliyetlerden kaçınmaya çağırdı. “İstikrarı bozucu faaliyetler söz konusu olduğunda, Kuzey Kore'ye bu tür faaliyetlerden kaçınma çağrısında bulunmayı sürdüreceğiz” diyen Ryder, “Barış ve güvenliği koruyabilmek üzere bölgedeki müttefiklerimizle yakın istişarelerde bulunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.


ABD'den Kuzey Kore'ye diplomasi çağrısı


ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller ise, Ryder'den ayrı düzenlediği basın toplantısında, Kuzey Kore'ye diyalog çağrısını yineledi. “Kuzey Kore'yi daha fazla provokatif, istikrarsızlaştırıcı eylem ve açıklamalardan kaçınmaya ve diplomasiye geri dönmeye çağırıyoruz” diyen Miller, “Kuzey Kore'yi özellikle askeri riskleri yönetme ve Kore Yarımadası'nda kalıcı barışı sağlama yollarını belirleme konusunda somut tartışmalara girmeye davet ediyoruz” diye konuştu. Miller, Washington'un Pyongyang'a karşı “düşmanca bir niyet” taşımadığını vurguladı.


Miller: Rusya, kendi desteklediği BM kararlarını ihlal etti


Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son-Hui'nin Rusya'ya yaptığı ziyarete de değinen Miller, Washington'un BM Güvenlik Konseyi kararlarının ihlali olarak eleştirdiği Pyongyang-Moskova arasındaki silah transferlerine dikkat çekti. Miller, “Rusya'nın Kuzey Kore'ye, Kuzey Kore'nin de Rusya'ya silah sağladığını gördük. Rusya'nın, kendisinin de desteklediği birçok BM Güvenlik Konseyi kararını ihlal eden eylemlerde bulunduğunu gördük” şeklinde konuştu.


Davet üzerine Rusya'yı ziyaret etmişti


Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son-Hui Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un daveti üzerine Rusya'yı ziyaret etmiş, Choe'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de görüştüğü kamuoyuna yansımıştı. Ziyaret, Kuzey Kore ve Rusya arasındaki artan savunma iş birliğinin göstergesi olarak yorumlanmıştı.

#ABD
#Rusya
#Ukrayna
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